Yarıyıl Tarilinde Çocuklarla İstanbul Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde İstanbul'da Gidilecek Yerler

Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla birlikte yaşadığınız şehri keşfetmeye ne dersiniz? İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında birbirinden renkli ve eğlenceli müzeler, macera parkları, etkinlik alanları, kent ormanları ve saraylar sizi bekliyor. Bu sömestir tatilinde İstanbul'un altını üstüne getirmeye hazır olun. Peki, yarıyıl (sömestir) tatilinde İstanbul'da nereye gidilir?

İşte yarıyıl tatilinde İstanbul'da gidilecek yerler

Not: Müze ve etkinlik alanlarının sömestir tatili programlarına katılmak için gitmeden önce bilet almanız ya da rezervasyon yaptırmanız gerekebilir. Giriş ücretleri ve kapalı günlerle birlikte detaylı bilgiyi sayfamıza eklediğimiz linkler üzerinden inceleyebilirsiniz.