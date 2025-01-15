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Yarıyıl Tarilinde Çocuklarla İstanbul Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde İstanbul'da Gidilecek Yerler

Yarıyıl Tarilinde Çocuklarla İstanbul Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde İstanbul'da Gidilecek Yerler

yarıyıl tatili
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 17:59

Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla birlikte yaşadığınız şehri keşfetmeye ne dersiniz? İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında birbirinden renkli ve eğlenceli müzeler, macera parkları, etkinlik alanları, kent ormanları ve saraylar sizi bekliyor. Bu sömestir tatilinde İstanbul'un altını üstüne getirmeye hazır olun. Peki, yarıyıl (sömestir) tatilinde İstanbul'da nereye gidilir?

İşte yarıyıl tatilinde İstanbul'da gidilecek yerler

Not: Müze ve etkinlik alanlarının sömestir tatili programlarına katılmak için gitmeden önce bilet almanız ya da rezervasyon yaptırmanız gerekebilir. Giriş ücretleri ve kapalı günlerle birlikte detaylı bilgiyi sayfamıza eklediğimiz linkler üzerinden inceleyebilirsiniz. 

1. İstanbul Akvaryum

1. İstanbul Akvaryum

İstanbul Akvaryum'da çocuklarınızın tanışabileceği 1.500 farklı türden 17.000 kara ve deniz canlısı bulunuyor. 17 farklı coğrafi temanın bulunduğu akvaryumda, canlılar dünyasını keşfedebilirsiniz. 

Adres: Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Cad. No:93 Florya / İstanbul

Etkinlik Takvimi için tıklayınız

2. Miniatürk

2. Miniatürk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 2003 yılında ziyarete açılan Minatürk'te Antik Çağdan Roma’ya ve Bizans’a, Selçuklu’ya Osmanlı’ya topraklarımızda yaşayan medeniyetlerin izini bulacaksınız. Adeta 'Türkiye'nin vitrinini' çocuklarınızla birlikte ziyaret edebilirsiniz. 

Adres: Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi, No.7 Sütlüce 34445 Beyoğlu / İstanbul

Detaylı bilgi için tıklayınız

3. İstanbul İllüzyon Müzesi

3. İstanbul İllüzyon Müzesi

İstanbul İllüzyon Müzesi'nde hologramlar, stereogramlar, optik illüzyonlar, duyuları harekete geçiren ve zihni kandıran tasarımlarla 50'den fazla görsel ve eğitici sergi sizi bekliyor. 

Adres: Narmanlı Han İstiklal Cd. No:180 34421, Beyoğlu / İstanbul 

Detaylı bilgi için tıklayınız

4. İstanbul Oyuncak Müzesi

4. İstanbul Oyuncak Müzesi

2005 yılında Belgin Akın ve Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, 1700'lerden günümüze tarihin en gözde oyuncaklarını içinde barındırıyor. Müzedeki etkinliklere katılarak yarıyıl tatiline renk de katabilirsiniz. 

Adres: Ömerpaşa Caddesi Dr. Zeki Zeren Sokağı No:17 Göztepe / İSTANBUL

Etkinlik Takvimi için tıklayınız

5. Rahmi M. Koç Müzesi

5. Rahmi M. Koç Müzesi

Mustafa V. Koç Binası / Tarihi Lengerhane Binası, Tarihi Hasköy Tersanesi ve Açık Hava Sergileme Alanı'nı içinde barındıran 27 bin metrekarelik Rahmi M. Koç Müzesi'nin koleksiyonuyla iletişim ve ulaşım altında yer alan endüstriyel mirası keşfedebilirsiniz. 

Adres: Rahmi M. Koç Cad. No: 3 Hasköy 34445 İstanbul, Türkiye

Detaylı bilgi için tıklayınız

6. Pelit Çikolata Müzesi

6. Pelit Çikolata Müzesi

Çikolatadan yapılan eserlerle dolu Pelit Çikolata Müzesi, çocuklara kendilerini masallarda hissettirecek. Gitmeden Charlie’nin Çikolata Fabrikası'nı izlemeyi unutmayın. 

Adres: Koza Mahallesi 1678 Sk. No:19 (Sanayi Mahallesi Evren Sanayi Sitesi Akbatı A.V.M. Arkası) Esenyurt-İSTANBUL

Detaylı bilgi için tıklayınız

7. Kidzania: Çocuklar Ülkesi

7. Kidzania: Çocuklar Ülkesi

1999 yılında ilk kez Santa Fe'de açılan KidZania, 17 ülkede 26 şehirde ziyaretçilerini bekliyor. İçerisinde banka, hastane, laboratuvar, tiyatro, üniversite ve enerji üretim merkezinin bulunduğu Kidzania: Çocuklar Ülkesi'nde Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından onaylanan aktiviteler yer alıyor. 

Adres: AKASYA AVM Çeçen Sk. 25A Acıbadem İstanbul

Detaylı bilgi için tıklayınız

8. Vialand Tema Park

8. Vialand Tema Park

Büyükten küçüğe herkes için eğlence sunan Vialand Tema Park, İstanbul'un en büyük tema parklarından biri. Burada deneyeceğiniz çok şey var. 

Adres: Yeşilpınar Mah. Şehit Metin Kaya Sok. No:11/1 İdari Ofisler 34065 Eyüpsultan/ İSTANBUL

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9. İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi

9. İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi

1900'lü yıllarda Türkiye Askeri Havacılığının en önemli eğitim - öğretim merkezi ve karargahı olan 'Yeşilköy Tayyare İstasyonu' şimdilerde Hava Kuvvetleri Müzesi olarak gelecek nesillerle buluşuyor. 

Adres: Eski Havalimanı Caddesi Hava Kuvvetleri Müzesi 34149 Yeşilköy/İstanbul 

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10. Forestanbul Macera Park

10. Forestanbul Macera Park

Taşdelen Mesire Alanı'nda doğa ile buluşup enerjinizi atabilirsiniz. Her yaş grubuna uygun aktivite alanları ile Forestanbul Macera Park'ta unutulmaz anlar sizi bekliyor. 

Adres: Taşdelen Mesire Alanı Taşdelen / Çekmeköy

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11. İstanbul Dophinarium

11. İstanbul Dophinarium

Yunus gösteri merkezi olarak da bilinen İstanbul Dophinarium'de ziyafetçiler, büyüleyici deniz canlıları ile tanışma fırsatı buluyor. Beyaz balinalar ve yunuslarla tanışmaya hazır mısınız? 

Adres: İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi Silahtarağa Mah. Silahtarağa Cad. No:20 Eyüpsultan / İstanbul

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12. Buz Adası

12. Buz Adası

Yarıyıl tatilinde kar tatili hayal ediyorsanız, giyin patenlerinizi Zeytinburnu'ndaki Buz Adası'nda iki büyük pistte eğlence sizi bekliyor. 

Adres: Veliefendi, Prof. Turan Güneş Caddesi 34025 Zeytinburnu/ İstanbul 

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13. Masal Müzesi

13. Masal Müzesi

Türkiye’de bir ilk olan Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde Türk ve dünya masallarının tarihine ışık tutan koleksiyonları keşfedeceksiniz. Masal gibi bir gün sizi bekliyor. 

Adres: Çarşı Mah. Enis Akaygen Sok. No:9, Kartal, İstanbul

Detaylı bilgi için tıklayınız

14. Dolmabahçe Sarayı

14. Dolmabahçe Sarayı

Yarıyıl tatilini çocuklarınızla birlikte eşsiz bir tarih turuna çevirmek istiyorsanız, Dolmabahçe Sarayı'ndan başlayabilirsiniz. Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Ihlamur Kasrı, Küçüksu Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Kasırları'nı da ziyaret etmeyi unutmayın. 

Adres: Vişnezade, Dolmabahçe Cd., 34357 Beşiktaş/İstanbul

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15. Ailecek doğa ile buluşmak için İstanbul'un dört bir köşesindeki kent ormanlarını da ziyaret edebilirsiniz.

15. Ailecek doğa ile buluşmak için İstanbul'un dört bir köşesindeki kent ormanlarını da ziyaret edebilirsiniz.

  • Belgrad Ormanı, Sarıyer ve Eyüp

  • Emirgan Korusu, Sarıyer

  • Polonezköy Tabiat Parkı, Beykoz

  • Göktürk Göleti Mesire Yeri, Eyüp

  • Fatih Korusu Tema Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi, Beykoz

  • Aydos Ormanı, Kartal

  • Saklı Göl, Şile

  • Kemerburgaz Kent Ormanı, Eyüpsultan 

  • Gülhane Parkı, Fatih

  • Beykoz Korusu, Beykoz

  • Mihrabat Korusu ve Tabiat Parkı, Beykoz

  • Atatürk Arboretumu, Sarıyer

  • Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı, Sultangazi

  • Baltalimanı Japon Bahçesi, Sarıyer

  • Bakırköy Botanik Park, Bakırköy

  • Yıldız Parkı Korusu, Beşiktaş

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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