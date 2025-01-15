Yarıyıl Tarilinde Çocuklarla İstanbul Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde İstanbul'da Gidilecek Yerler
Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla birlikte yaşadığınız şehri keşfetmeye ne dersiniz? İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında birbirinden renkli ve eğlenceli müzeler, macera parkları, etkinlik alanları, kent ormanları ve saraylar sizi bekliyor. Bu sömestir tatilinde İstanbul'un altını üstüne getirmeye hazır olun. Peki, yarıyıl (sömestir) tatilinde İstanbul'da nereye gidilir?
İşte yarıyıl tatilinde İstanbul'da gidilecek yerler
Not: Müze ve etkinlik alanlarının sömestir tatili programlarına katılmak için gitmeden önce bilet almanız ya da rezervasyon yaptırmanız gerekebilir. Giriş ücretleri ve kapalı günlerle birlikte detaylı bilgiyi sayfamıza eklediğimiz linkler üzerinden inceleyebilirsiniz.
1. İstanbul Akvaryum
2. Miniatürk
3. İstanbul İllüzyon Müzesi
4. İstanbul Oyuncak Müzesi
5. Rahmi M. Koç Müzesi
6. Pelit Çikolata Müzesi
7. Kidzania: Çocuklar Ülkesi
8. Vialand Tema Park
9. İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi
10. Forestanbul Macera Park
11. İstanbul Dophinarium
12. Buz Adası
13. Masal Müzesi
14. Dolmabahçe Sarayı
15. Ailecek doğa ile buluşmak için İstanbul'un dört bir köşesindeki kent ormanlarını da ziyaret edebilirsiniz.
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