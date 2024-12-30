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Yalın Konserinde Doyasıya Eğlenen Temizlik Görevlisinin O Anları Kalpleri Isıttı

Yalın Konserinde Doyasıya Eğlenen Temizlik Görevlisinin O Anları Kalpleri Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.12.2024 - 16:09

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@pollenjuniper adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, Yalın konserinden paylaştığı bir kesitle viral oldu. Genç kadın ve arkadaşları, temizlik görevlisi amcayla birlikte eğlencenin dibine vurmuştu. O anlar hepimizin içini ısıttı. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de günü güzelleşsin 👇

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Yalın’ın da yeniden paylaştığı video öylesine pozitifti ki gülümsememek elde değildi.

Yalın’ın da yeniden paylaştığı video öylesine pozitifti ki gülümsememek elde değildi.

Amcanın konserin tadını çıkardığı anları “ve hayat 20 saniyeliğine güzelleşiyor” notuyla paylaştılar.

Amcanın konserin tadını çıkardığı anları “ve hayat 20 saniyeliğine güzelleşiyor” notuyla paylaştılar.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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