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Sevdiği Kızın Adını Sayıklayan Genci Babası Zor Sakinleştirdi: O Anlarıyla Herkesi Güldürdü

Sevdiği Kızın Adını Sayıklayan Genci Babası Zor Sakinleştirdi: O Anlarıyla Herkesi Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.12.2024 - 15:43

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@kutlu_09 adlı TikTok hesabından içerikler üreten baba, oğlunun sevdiği kız için yaşadıklarını paylaşmasıyla viral oldu. Baba oğlunu sakinleştirmek için elinden geleni yapıyordu. Oğluna mesafe koymak yerine onunla dost ilişkisi kurması da ayrıca gönüllerimizi fethetti. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.

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Genç, Ecem adlı sevdiği kızla kafayı bozmuş o an yanına gitmek için inat etmişti.

Genç, Ecem adlı sevdiği kızla kafayı bozmuş o an yanına gitmek için inat etmişti.

Babası oğlunu sakinleştirip ikna etmeye çalıştı. O anları da “Oğlum aşık olmuş” notuyla paylaştı.

Babası oğlunu sakinleştirip ikna etmeye çalıştı. O anları da “Oğlum aşık olmuş” notuyla paylaştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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