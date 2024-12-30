Sevdiği Kızın Adını Sayıklayan Genci Babası Zor Sakinleştirdi: O Anlarıyla Herkesi Güldürdü

@kutlu_09 adlı TikTok hesabından içerikler üreten baba, oğlunun sevdiği kız için yaşadıklarını paylaşmasıyla viral oldu. Baba oğlunu sakinleştirmek için elinden geleni yapıyordu. Oğluna mesafe koymak yerine onunla dost ilişkisi kurması da ayrıca gönüllerimizi fethetti. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.