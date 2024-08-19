Yalı Çapkını'nda Aşk Bombalarından MasterChef'te Deniz İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yalı Çapkını'nda Aşk Bombalarından MasterChef'te Deniz İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
19 Ağustos Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef'in ikinci haftasında elenen isim Deniz oldu. Deniz'in elenmesine sosyal medyada izleyiciden yorum üstüne yorum geldi.
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Yeni sezon televizyon dünyasının büyük şoku Devrim Özkan'ın Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı Deha'nın kadrosundan çıkarılması oldu. Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, oyuncunun diziden neden çıkarıldığı ile ilgili iddia ortaya çıktı.
NOW Tv'nin sevilen dizisi Yabani'ye yeni oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rojbin Erden'in canlandırdığı Asi karakterinin annesi Elmas geliyor.
Yalı Çapkını'nda Suna karakterini canlandıran Beril Pozam'ın partneri olan Taro Emir Tekin ile ilgili Birsen Altuntaş'tan şok haber geldi. Dizide ayrılık rüzgarları esiyor.
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Yeliz Hazal'a yabancı bir şarkının ismi soruldu. Şarkıda, şarkının isminin defalarca telafuz edildiğini söyleyen kullanıcılar sosyal medyada yarışmacıya tepki gösterdi.
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılışı ile hepimizi üzen Müjde Uzman yeni sezonda Bahar'ın avukatı Bennu Yıldırımlar ile başrolde oynayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alev'in yeni adresi belli oldu.
Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşkından sonra, Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun da adı aşk iddialarına karışmıştı. Sonunda sette tanışan Beril Pozam ile Ersin Arıcan'ın mürüvvetini de gördük. Düğünde kameralara yakalanan dizinin Gülgün’ü aşk bombalarını böyle yorumladı.👇🏻
MasterChef'te ikinci hafta elenen isim Deniz oldu. Deniz gittikten sonraki ilk bölümde yarışmacılar arkasından bakın neler söyledi...
Yalı Çapkını'nda Suna ve Abidin karakterlerine hayat veren Beril Pozam ve Ersin arıcı bu akşam dizi ekibinin katıldığı bir düğün ile evlendi. Düğüne katılan oyuncular arasından en şık kimdi, sizin oylarınızla belirliyoruz!
MasterChef'te kıyasıya yarış sürüyor. Üçüncü haftaya giren yarışmacılar arasında zorlu rekabetin ardından takım kaptanları belirlendi.
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