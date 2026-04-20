Valilik Tarih Saat Açıkladı: İstanbul'da Kuvvetli Yağış ve Dondurucu Soğuk Alarmı

Valilik Tarih Saat Açıkladı: İstanbul'da Kuvvetli Yağış ve Dondurucu Soğuk Alarmı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.04.2026 - 16:16

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler ışığında İstanbulluları uyardı. Valilik'ten yapılan açıklamada İstanbul'da etkili olacak kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk için tarih duyuruldu. Havaların adeta kış aylarına döneceği vurgulanırken sıcaklıkların yeniden yükseleceği tarih de paylaşıldı.

İstanbullular hazır olun! Valilik kuvvetli yağış, dondurucu soğuk için tarih ve saati açıkladı.

İstanbullular hazır olun! Valilik kuvvetli yağış, dondurucu soğuk için tarih ve saati açıkladı.

İstanbullular dikkat! Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk kapıda. İstanbul Valiliği yağış, dondurucu soğuk için tarih ve saati açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 'İlimiz geneli 21 Nisan Salı akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecektir. Yağışların 22 Nisan Çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışlı sistemin 23 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir' denildi.

İstanbul Valiliği, sıcaklıkların çakılacağı ve sıcaklıkların yeniden yükseleceği günü duyurdu.

İstanbul Valiliği, sıcaklıkların çakılacağı ve sıcaklıkların yeniden yükseleceği günü duyurdu.

İstanbul Valiliği 22 Nisan ÇArşamba günü sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşeceğini kaydetti. Yapılan uyarıda 'Bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

Öte yandan 24 Nisan Cuma günü sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
