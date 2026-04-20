Valilik Tarih Saat Açıkladı: İstanbul'da Kuvvetli Yağış ve Dondurucu Soğuk Alarmı

İstanbullular dikkat! Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk kapıda. İstanbul Valiliği yağış, dondurucu soğuk için tarih ve saati açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 'İlimiz geneli 21 Nisan Salı akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecektir. Yağışların 22 Nisan Çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışlı sistemin 23 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir' denildi.