Üzerine Dev Su Tankı Düşen Kadının Mucize Kurtuluşu Kamerada: Kazadan Çizik Bile Almadan Kurtuldu

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, bir kadının üzerine dev su tankı düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tankın altındaki açık kısımdan içine giren kadının burnu bile kanamadı. Görüntüyü izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.
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Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde bir sokakta yürüyen kadının üzerine, binanın çatısından kopan dev su tankı düştü.
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Takın alt kısmındaki açık kısımdan içeriye giren kadının burnu bile kanamadı. Çevredekiler ve tankın içerisindeki kadın olayın şaşkınlığıyla neye uğradığını şaşırdı.
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