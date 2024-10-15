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Kaldırımda Motor Sürerken Yakalanan Genç Kadını Polis Affetmedi!

Kaldırımda Motor Sürerken Yakalanan Genç Kadını Polis Affetmedi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 13:02

Yasak olmasına rağmen kaldırımda motor süren genç kadın, polislerin ceza uygulamasıyla karşılaştı. O anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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İstanbul’da kaldırımda motor süren genç kadın, yasalara aykırı hareketi nedeniyle polis tarafından durduruldu.

İstanbul’da kaldırımda motor süren genç kadın, yasalara aykırı hareketi nedeniyle polis tarafından durduruldu.

Önce kaldırımda motor sürmenin yasak olduğun hatırlatan polis ardından genç kadına unutamayacağı bir an yaşattı.

Önce kaldırımda motor sürmenin yasak olduğun hatırlatan polis ardından genç kadına unutamayacağı bir an yaşattı.

''Beni takip et'' dedikten sonra kadın motorcuyu ceza yazması için trafik polisinin yanına götürdü. Trafik polisini karşısında görünce şok olan kadın ''Ceza yazmaya mı çağırdınız beni'' demekle yetindi.

''Beni takip et'' dedikten sonra kadın motorcuyu ceza yazması için trafik polisinin yanına götürdü. Trafik polisini karşısında görünce şok olan kadın ''Ceza yazmaya mı çağırdınız beni'' demekle yetindi.

O anları da sosyal medya hesabından ''Böyle oyun görülmedi😄 ceza yedik iyi mi 😁🥰'' notuyla paylaştı.

O anları da sosyal medya hesabından ''Böyle oyun görülmedi😄 ceza yedik iyi mi 😁🥰'' notuyla paylaştı.

Buyrun izliyoruz:

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