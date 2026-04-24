article/comments
article/share
Haberler
Video
Üst Düzey Bir Şirkette Yöneticilik Yapan Kadının Açıklamaları Tepki Çekti: "Sağlık Sigortası İçin Gelme"

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 16:40

İçerik Devam Ediyor

Büyük bir şirkette pazarlama Direktörü Merve Nazlıoğlu'nun açıklamaları, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İş-özel hayat dengesi arayanlara kapıları kapatan ve işi bir 'hayat tarzı' olarak tanımlayan bu yaklaşım bir kısmı sinirlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir şirkette üst düzey yöneticilik yapan Merve Nazlıoğlu, işe alım sürecinde göz önüne aldığı şeyleri dile getirdi.

Genel olarak şirketin 'sıradan bir iş yeri' olmadığını söyleyen Nazlıoğlu, verdiği röportajda şunları dile getirdi:

 'Ben mülakat yaptığım herkese şunu söylüyorum: Burası bir şirket değil, buradan başlayalım. Burası bir ütopya. Ve sen buraya 'work-life balance' (iş-özel hayat dengesi), işte o denge vesaire gibi şeyler için ya da primler için ya da sağlık sigortaları için geliyorsan, hani konuşmayalım, hiç konuşmayalım.

Çünkü burada bizim yaratmaya çalıştığımız şey, hani bir hayal var ve bu hayale adanmış insanlar var ve bunu sadece kendileri için yapmıyorlar. Bunu sadece şirket için yapmıyorlar, bunu ülkeleri için yapıyorlar aynı zamanda. Buradan daha fazla mühendis yetişsin, buradan daha fazla girişim çıksın ve globale açılsın diye bu savaşı veriyorlar.

Sen bu savaşa hazır mısın diye soruyorum aslında ilk olarak. Ve bundan zevk alacak mısın, bu seni mutlu edecek mi? Bu şirket senin bundan sonraki işin mi olacak yoksa hayat tarzın mı olacak? Aslında bunu anlamaya çalışıyorum.

Zaten mülakatlarımız çok farklı geçiyor. Böyle oturup soru cevap şeklinde geçmiyor, sohbet havasında geçiyor genelde. O ateşi, o ışığı gördüğüm, benimle yani aileme katarmışçasına, evlenirmişçesine seçtiğim insanlar bunlar. Günde 18 saatimi, belki daha fazla, haftanın 7 gününü harcadığım, annemden babamdan çok gördüğüm insanlar. O yüzden onlarla aynı yere bakmam çok önemli. Aynı tutkuları paylaşıyor olmam, aynı ateşi, gelişim motivasyonunu paylaşıyor olmam çok önemli. Bunlara dikkat ediyorum.'

Gelen yorumlardan bazılarına hep birlikte bakalım...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
8
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın