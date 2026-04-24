Tüketici Haklarını Gerçekten Biliyor musun?

miray soysal
24.04.2026 - 17:01

Alışveriş yaparken bazen “Acaba hakkımı biliyor muyum?” diye düşünmüşsündür. İade, garanti, ayıplı mal gibi konular aslında sandığından daha önemli. Bu testle hem kendini dene hem de günlük hayatta işine yarayacak bilgileri keşfet. 

Hazırsan başlayalım 👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Satıcı her durumda iade almak zorundadır.

3. Tüketici, ayıplı mal için kaç gün içinde iade hakkını kullanabilir (genel cayma hakkı)?

4. Tüketici hakları sadece büyük alışverişler için geçerlidir.

5. Cayma hakkı hangi durumda kullanılır?

6. Satıcı, “Satılan ürün geri alınmaz” yazısı astıysa tüketicinin yasal hakları tamamen ortadan kalkar.

7. Mesafeli satışlarda cayma hakkı süresi ne zaman başlar?

8. Garanti belgesi olmayan ürünlerde tüketici hak iddia edemez.

9. Tüketici mahkemesine başvuru ne zaman yapılır?

10. İndirimli ürünlerde ayıp varsa tüketici hakları devam eder.

11. Tüketici hakem heyetine başvuruda parasal sınırı kim belirler?

12. Tüketici hakem heyeti kararları bağlayıcı olabilir.

13. Garanti süresi içinde aynı arıza kaç kez tekrar ederse tüketici değişim talep edebilir (genel uygulama)?

14. Tüketici, ürünü denemiş olsa bile cayma hakkını kullanabilir.

15. Son olarak, aşağıdakilerden hangisi cayma hakkı kapsamı dışındadır?

Çok başarılısın!

Tüketici hakları konusunda gerçekten çok bilinçlisin ve haklarını büyük ölçüde biliyorsun. Böyle devam ettiğinde günlük hayatta karşılaşabileceğin pek çok haksız duruma karşı çok daha hazırlıklı olursun. Ne zaman itiraz etmen gerektiğini, ne zaman hakkını araman gerektiğini ve hangi durumlarda yasal gücünün olduğunu iyi kavramışsın. Bu da seni sadece dikkatli değil, aynı zamanda güçlü bir tüketici yapıyor. Kısacası kolay kolay hakkını yedirecek biri değilsin.

Başarılısın!

Tüketici hakları konusunda iyi bir farkındalığın var ve birçok temel bilgiyi biliyorsun. Yine de bazı detaylarda karışıklık yaşayabiliyor olman çok normal, çünkü bu konular bazen düşündüğünden daha ince ayrıntılar içeriyor. Biraz daha dikkat ve küçük birkaç ek bilgiyle seviyeni çok daha yukarı taşıyabilirsin.

Başaracaksın!

Tüketici hakları konusunda henüz yolun başındasın. Günlük hayatta çok sık karşılaşılabilecek durumlarda bazı önemli haklarını kaçırıyor olabilirsin. Ama moral bozmak yok, çünkü bilinç sonradan da çok güçlü şekilde kazanılır. Biraz daha bilgi edindikçe hem daha özgüvenli olursun hem de kimsenin seni kolayca mağdur etmesine izin vermezsin. Bu test senin için güzel bir başlangıç olmuş olabilir.

miray soysal
