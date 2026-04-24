2025 Verilerine Göre Ülkelerin Yaşam Kalitesi Endeksini Ortaya Koyan 10 Çarpıcı İstatistik

Begüm - Onedio Üyesi
24.04.2026 - 12:01

Yaşam kalitesi... Yıllardır sıkı takipçisi olduğumuz yaşam kalitesi endeksine bu sefer 2025 verileriyle bakalım. Yaşam kalitesi endeksi neye göre oluşturuluyor peki? Aslında bu sıralama ve belirleme yerel fiyatlar, suç oranları, sağlık kalitesi, trafik yoğunluğu ve kirlilik gibi verilerin matematiksel bir formülle birleştirilmesiyle oluşturuluyor.

*The Economist tarafından hazırlanan Intelligence Unit bağımsız araştırmasından alınmıştır.

1. Orta Doğu'nun en yaşanılabilir ülkesi 2025 verilerine göre Umman oldu.

Bölgesel istikrar ve huzur kategorilerinde diğer ülkeleri geride bırakarak büyük bir sürpriz yapan Umman hem yerel halka hem de yabancı çalışanlara sunduğu vergisiz yüksek gelir imkanlarıyla dikkat çekmeye başladı. Modern altyapı projeleri ve geleneksel huzurla birleşen düşük suç oranları da aslında Umman'ı dünyanın en yeni ve popüler cazibe merkezi yaptı.

2. Dünyanın en korunaklı limanı ise İsviçre!

Kristal netliğindeki gölleri ve Alpler'in tertemiz havasıyla çevresel kalitede rakipsiz olan İsviçre, aynı zamanda dünyanın en istikrarlı ekonomisine de sahip. Düşük suç oranları, yüksek kaliteli tıbbi hizmetler ve bireysel servet birikimine olanak sağlayan yapısıyla diğer ülkelerden ayrılıyor... Öyle ki İsviçre hem fiziksel hem de ekonomik açıdan dünyanın en güvenli kalesi olarak görülüyor.

3. Danimarka, sosyal devlet anlayışının ve toplumdaki karşılıklı güvenin küresel kalesi olarak öne çıkıyor.

Herhalde sosyal güven dendiğinde dünyada ilk akla gelen ülke Danimarka olabilir. Çünkü Danimarka'da yolsuzluk neredeyse sıfır! Öyle şeffaf bir yönetim anlayışıyla yönetiliyor ki gerçekten de herkesin aklına gelen ilk ülke olmayı başarıyor. Bunun yanı sıra eğitimden sağlığa kadar her alanda da fırsat eşitliği bulunuyor.

4. Hollanda iş-yaşam dengesiyle öne çıkıyor.

Hollanda özellikle şehir planlamasında bir dünya markası olarak kabul ediliyor. İş ve özel yaşam dengesini yasal güvencelerle koruma altına alan Hollanda yüksek güvenlik oranları ve oldukça iyi işleyen sağlık sistemiyle bireylere stres seviyesi en düşük atmosferi sağlıyormuş. Gerçekten etkilendik!

5. Listenin ilk sırasında yer alan Lüksemburg her açıdan önde.

2025 yılında satın alma gücü endeksinde diğer ülkelere ciddi şekilde fark atan Lüksemburg'da ekonomik refah bireysel özgürlükle birleşiyor. Dünyada toplu taşımanın tamamen ücretsiz olduğu tek ülke olması da tabii ki bu endeksi etkiliyor. Bunun yanı sıra yüksek maaşlar sayesinde ülkedkei kişiler de finansal endişelerden oldukça uzak...

6. Ülkede yaşanan iflasın ardından toparlanmaya çalışan Sri Lanka hala temel refah seviyesini yakalamaya çalışıyor.

Yüksek borç yükü ve gıda enflasyonu Sri Lanka'da halkın temel ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini ciddi şekilde sınırlıyor. Kamu hizmetlerine ayrılan bütçenin kısıtlı olması da sosyal devlet imkanlarının zayıflamasına ve vatandaşların günlük yaşamda sürekli bir ekonomik baskı hissetmesine neden oluyor. Bu da temel refah seviyesine ulaşmalarını bile zorluyor...

7. Ekonomik belirsizliklerin yanı sıra tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğiyle Pakistan da listenin sonlarınd ayer alıyor.

Pakistan'da siyasi istikrarsızlık ve döviz krizleriyle birlikte halkın alım gücü her geçen gün daha fazla baskılanıyor. Özellikle büyük metropollerdeki düşük hava kalitesi, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki nitelik kaybıyla birleşince yaşam standardı küresel ölçekte en dip seviyelere geriliyor. Tüm bu durum da vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

8. Venezuela uzun süreli ekonomik krizin ardından temel ihtiyaçlara erişimde hala en büyük zorlukları yaşayan ülkelerden biri.

Hiperenflasyonun ağır tahribatı nedeniyle gıda ve ilaç gibi en temel maddeler birer imtiyaz haline gelmiş durumda. Ekonomik daralmanın kamu hizmetlerini felç etmesi ve sağlık sistemindeki aksamalar, ülkeyi refah endekslerinde en riskli coğrafyalar arasında tutmaya devam ediyor.

9. Aşırı nüfus yoğunluğu ve çevresel kirliliğin yarattığı kentsel kaostan dolayı Bangladeş'de de yaşam standartları oldukça aşağıda.

Özellikle hava kirliliği ve sanitasyon sorunlarının ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğu Bangladeş'de trafik yoğunluğu nedeniyle şehir içi mobilite felç olmuş durumda... Kısıtlı yeşil alanlar ve çevre kalitesinin düşüklüğü, Bangladeş'i kentsel yaşam konforunun en zayıf olduğu bölgelerden biri yapıyor.

10. Yaşam kalitesinin en düşük olduğu ülke isebüyük ekonomik potansiyeline rağmen altyapı yetersizlikleri ile Nijerya oldu.

Kronik enerji kesintileri ve ulaşım sorunları Nijerya'yı refah listelerinin en sonuna itiyor. Yüksek enflasyonun satın alma gücünü eritmesi bir yana özellikle ülkedeki güvenlik açıkları ve temiz suya erişimdeki yapısal zorluklar günlük hayatı vatandaşlar için oldukça zor bir sürece dönüşmüş durumda. Hayatta kalma mücadelesinin yaşandığı Nijerya listenin sonunda yer alıyor...

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
