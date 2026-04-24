Haberler
Gündem
Eski Valinin Oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Silahlı Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.04.2026 - 14:58

Yeniden açılan Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. İfadesinde hayatında hiç silah kullanmadığını söyleyen şüpheli üzerinde askeri kamuflaj ve elinde bir tabancayla görüntülendi.

Mustafa Türkay Sonel 14 Nisan 2026 tarihinde cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı.

Mustafa Türkay Sonel ifadesinde, 'Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım. Sadece airsoft (renkli boncuk atan) tüfeklere merakım vardır' demişti. Ancak dosyadaki yeni görsel bu beyanı tartışmalı hale getirdi.

O fotoğraf dosyaya girdi.

Soruşturma dosyasına giren fotoğrafın, şüphelinin babası Tuncay Sonel’in kentte gerçekleştirdiği bir kurum ziyareti sırasında çekildiği öne sürüldü. Fotoğrafta Mustafa Türkay Sonel’in kamuflaj kıyafeti giydiği ve üzerinde tabanca bulunduğu görülüyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
