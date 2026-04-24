Türkiye'den Ünlü İş İnsanları 2026 Bilderberg Toplantısı'nda Görüntülendi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.04.2026 - 14:12

Bilderberg Toplantısı geçtiğimiz hafta Washington'daki Washington Oteli'nde gerçekleşmişti. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 120-150 siyasi lider, finans sektörü temsilcisi, akademisyen ve medya yöneticisinin katıldığı toplantıya Türkiye'den 5 kişinin katıldığı açıklandı. Sızdırılan görüntülerde Ali Koç, Mehmet Tara ve Murat Özyeğin'in toplantıya katıldığı görüldü.

Bilderberg'in yayımladığı listeye göre konferansa Türkiye'den katılan davetliler şu isimler;

Ali Koç – Koç Holding Başkan Yardımcısı

Murat Özyeğin – Fiba Group Başkanı

Mehmet Tara – Enka Holding Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı

Feridun H. Sinirlioğlu – AGİT Genel Sekreteri

Fatih Birol – Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü

Bilderberg Toplantısı nedir?

Bilderberg Toplantısı, ilk kez 1954 yılında Hollanda'daki Bilderberg Oteli'nde düzenlenen ve her yıl Avrupa ile Kuzey Amerika'dan yaklaşık 130 seçkin ismin katıldığı son derece gizli bir forumdur. Bu etkinliğe siyasi liderler, iş dünyasının devleri, medya yöneticileri ve akademi dünyasından uzmanlar davet usulüyle katılırlar. Toplantının temel amacı, Batı dünyasındaki ülkeler arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve küresel meseleler üzerinde gayriresmi görüş alışverişinde bulunmaktır. Oturumlar sırasında katılımcıların görüşlerini özgürce paylaşabilmesi için Chatham House Kuralı uygulanır ve içeride konuşulanların dışarıya kimin tarafından söylendiği açıklanmaz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
