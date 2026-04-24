Bölüm 6: Rolling Stone’a Göre Gelmiş En İyi 500 Albüm

Efsanevi saksafoncu John Coltrane'in vefatının ardından eşi Alice Coltrane'in tuttuğu o ağır yasın nasıl huzur dolu bir kabullenişe dönüştüğünün en somut kanıtı bu albüm. Alice, acısını dindirmek için yöneldiği içsel arayışı alıp caz müzikle harmanlıyor ve ortaya dinleyeni resmen pamuk gibi yapan bir iş çıkarıyor. Alışık olduğumuz caz enstrümanlarının yanına arp ve tambur gibi Doğu tınıları eklenince dinlediğiniz şey sıradan bir plaktan çok bir terapi seansına dönüşüyor. Pharoah Sanders'ın saksafonuyla eşlik ettiği bu kayıt cazın sadece dumanlı barlarda değil, aynı zamanda insanın kendi iç dünyasında da ne kadar derinlere inebildiğini gösteren türünün tek örneği bir iş. Hem de çok özel bir iş!