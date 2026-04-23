Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: En Çok Milyarderin Bulunduğu 5 Ülke

Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
23.04.2026 - 14:01

Dünyada milyarder sayısı ülkeden ülkeye değişiyor. Bazı ülkeler milyarder üretme konusunda oldukça başarılı. Hangi ülkelerde milyarder daha çok peki? En çok milyarderin olduğu ülkelerin sıralamasına bakalım mı?

1. Amerika

Tabii ki ilk sırada Dr. Hakan Özerol'un da söylediği gibi Amerika bulunuyor. Amerika, en çok milyarderi olan ülkeler arasında dünyada açık ara lider, bunu hepimiz biliyoruz zaten! Dev şirketleri ve şirketlerin öne çıkan isimlerini hepimizin bilmesi de bunun göstergesi. Elon Musk, Jeff Bezos ve daha birçok isim Amerika'nın neden en çok milyardere sahip olduğunu anlamamızı sağlıyor aslında.

Dr. Hakan Özerol'un da dediği gibi para bunlarda!

2. Çin

İkinci sırada Çin yer alıyor. Çin'in milyarder artırma hızı oldukça yüksek. Özellikle e-ticaret, üretim ve teknoloji konularında yükselmesi Çin'in ikinci sıraya yerleşmesine yardımcı oluyor. Hızlı yükselen Çin'in de bilinen birçok milyarderi bulunuyor.

3. Hindistan

Nüfusu yüksek olan Hindistan'ın tabii ki milyarderi de fazla. Özellikle enerji ve altyapı konularıyla ilgilenen milyarderler bulunuyor. Ülkede eşitsizliğin çok yüksek seviyede olduğu biliniyor. Ama fakir sayısı kadar milyarder sayısı da oldukça fazla. Mukesh Ambani ve Gautam Adani en çok tanınan milyarderlerden.

4. Almanya

Dr. Hakan Özerol'un Avrupa'nın en büyük ekonomisi dediği Almanya 4. sırada.

Almanya gösterişsiz gelse de zenginliklerini hepimiz biliyoruz. O yüzden 4. sırada yer alıyor zaten. Sanayi ve mühendisliğiyle öne çıkan Almanya, dünyada en çok milyarder olan ülkelerden biri. Otomotiv sektöründe de öncü olan Almanya'nın listeye girmesine şaşmamak gerek elbette!

5. Rusya

Dr. Hakan Özerol'un söylediği gibi Rusya'nın eskiden kalan bir zenginlikleri var.

Bu yüzden Rusya, 5.sırada yer alıyor. Rusya'daki milyarderler genelde doğalgaz, petrol ve maden sektöründeler. Servetlerin çoğu doğal kaynaklardan geliyor yani. Bu da hızlı bir zenginleşme olmasının nedeni.

Dr. Hakan Özerol şu şekilde sıralıyor:

@qnbturkiye

Dünyanın en zenginleri nerede yaşıyor? 🌍 Dr. Hakan Özerol, en çok milyardere sahip 5 ülkeyi tek nefeste sayıyor! 💰 #Finans #Ekonomi #Milyarderler

♬ original sound - QNB Türkiye

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
