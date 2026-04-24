Podyumlardan Fırın Tezgahına! Türkiye’yi Yurt Dışında Temsil Eden Manken İş Bulamayınca Fırıncı Oldu!
Uluslararası podyumlarda Türkiye’yi temsil eden ünlü model Irmak Öztaş, uzun süren işsizlik döneminin ardından İzmir’de bir fırında işe girdiğini duyurdu. Kariyerindeki bu keskin dönüşü sosyal medya hesabından paylaşan Öztaş, geçim mücadelesini ve yeni çalışma hayatını takipçilerine aktardı.
Türkiye’yi Miss Turkey, World Miss University ve Best Model gibi prestijli organizasyonlarda temsil eden manken Irmak Öztaş, yaklaşık yedi ay süren iş arama sürecinin ardından İzmir’in Göztepe semtindeki bir fırında çalışmaya başladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda süreci tüm şeffaflığıyla anlatan genç model, uzun süredir farklı alanlarda iş arayışında olduğunu ancak aradığı fırsatı bir türlü bulamadığını dile getirdi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
