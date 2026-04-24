Podyumlardan Fırın Tezgahına! Türkiye’yi Yurt Dışında Temsil Eden Manken İş Bulamayınca Fırıncı Oldu!

Podyumlardan Fırın Tezgahına! Türkiye’yi Yurt Dışında Temsil Eden Manken İş Bulamayınca Fırıncı Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2026 - 07:34

Uluslararası podyumlarda Türkiye’yi temsil eden ünlü model Irmak Öztaş, uzun süren işsizlik döneminin ardından İzmir’de bir fırında işe girdiğini duyurdu. Kariyerindeki bu keskin dönüşü sosyal medya hesabından paylaşan Öztaş, geçim mücadelesini ve yeni çalışma hayatını takipçilerine aktardı.

Türkiye’yi Miss Turkey, World Miss University ve Best Model gibi prestijli organizasyonlarda temsil eden manken Irmak Öztaş, yaklaşık yedi ay süren iş arama sürecinin ardından İzmir’in Göztepe semtindeki bir fırında çalışmaya başladı.

Türkiye’yi Miss Turkey, World Miss University ve Best Model gibi prestijli organizasyonlarda temsil eden manken Irmak Öztaş, yaklaşık yedi ay süren iş arama sürecinin ardından İzmir’in Göztepe semtindeki bir fırında çalışmaya başladı.

Modellik kariyerindeki başarılarının ardından uzun süre sektörden uzak kalan Öztaş, yaşadığı ekonomik zorlukları ve yeni iş hayatını sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Hizmet sektörüne geçiş yapan ünlü ismin fırın tezgahındaki görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda süreci tüm şeffaflığıyla anlatan genç model, uzun süredir farklı alanlarda iş arayışında olduğunu ancak aradığı fırsatı bir türlü bulamadığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda süreci tüm şeffaflığıyla anlatan genç model, uzun süredir farklı alanlarda iş arayışında olduğunu ancak aradığı fırsatı bir türlü bulamadığını dile getirdi.

Boş durmak yerine çalışmayı tercih ettiğini belirten Öztaş, fırında ekmek dağıttığı ve müşterilerle ilgilendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Podyumların ışıltılı dünyasından fırın tezgahının sıcaklığına uzanan bu değişim yüzlerce destek mesajları aldı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
