AFAD Duyurdu: Muğla Açıklarında 5.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2026 - 06:45 Son Güncelleme: 24.04.2026 - 07:04

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Muğla - Datça açıklarında saat 6.18’de bir deprem meydana geldi. Açıklamaya göre depremin büyüklüğünün 5.9 olduğu belirtildi.

AFAD'dan yapılan deprem açıklaması:

Muğla açıklarında, Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.18'de, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan 5.9 büyüklüğünde deprem oldu.

 Muğla'nın Datça ilçesine 209 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
