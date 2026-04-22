Cem Özkök’ten Somali’de 100 Kız Çocuğuna Umut: Yatılı Yetimhane ve Okul Projesi Hayata Geçti

Sosyal medya içerikleri ve yardım faaliyetleriyle geniş kitlelerin takdirini kazanan içerik üreticisi Cem Özkök, Afrika’da anlamlı bir projeye daha imza attı. Bir Avuç İnsani Yardım Derneği ile birlikte Afrika Somali’ye giden Özkök, iç savaş nedeniyle zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren kız çocukları için kendi adını taşıyan 100 kişilik yatılı bir yetimhane ve okul açtı.

Savaş kamplarında imkânsızlıklar içinde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan 100 kız çocuğu, kamplardan alınarak Cem Özkök’ün adını taşıyan yetimhaneye yerleştirildi. Bu proje ile çocuklara barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri sunularak güvenli bir yaşam alanı oluşturuldu.