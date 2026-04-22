Cem Özkök’ten Somali’de 100 Kız Çocuğuna Umut: Yatılı Yetimhane ve Okul Projesi Hayata Geçti

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 13:18

İçerik üreticisi Cem Özkök ve Bir Avuç İnsani Yardım Derneği, Somali’de iç savaşın gölgesindeki 100 kız çocuğu için barınma ve eğitim imkânı sunan yatılı bir yetimhaneyi hayata geçirdi. Somali Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçiliği'nin desteğiyle açılan bu merkez, kapasitesini 400’e çıkararak bölgedeki umudu büyütmeye devam ediyor.

Savaş Kamplarından 100 Kız Çocuğu Kurtardı

Sosyal medya içerikleri ve yardım faaliyetleriyle geniş kitlelerin takdirini kazanan içerik üreticisi Cem Özkök, Afrika’da anlamlı bir projeye daha imza attı. Bir Avuç İnsani Yardım Derneği ile birlikte Afrika Somali’ye giden Özkök, iç savaş nedeniyle zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren kız çocukları için kendi adını taşıyan 100 kişilik yatılı bir yetimhane ve okul açtı.

Savaş kamplarında imkânsızlıklar içinde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan 100 kız çocuğu, kamplardan alınarak Cem Özkök’ün adını taşıyan yetimhaneye yerleştirildi. Bu proje ile çocuklara barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri sunularak güvenli bir yaşam alanı oluşturuldu.

Kapasite 400’e çıkıyor

Yetimhanenin kapasitesinin artırılması amacıyla çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Mevcut tesisin 400 kişilik kapasiteye ulaşması için ek bina inşaatı sürdürülüyor.

Bu proje Afrika’daki ikinci büyük proje

Bu proje, Cem Özkök’ün Afrika’daki ikinci büyük yardım faaliyeti olarak dikkat çekiyor. Özkök daha önce yine aynı dernek ile Kano, Nijerya’da yetim çocuklar için bir medrese ve yetimhane açılışına öncülük etmişti.

Somali Eğitim Bakanlığı’ndan tam destek!

Somali’de gerçekleştirilen açılış törenine bölgedeki milletvekilleri ve bakanlar da katılım sağladı. Açılışta konuşan  Somali Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı,  Farah Şeyh Abdulkadir, Cem Özkök’ü tebrik ederek bu ölçekte bir yardımın Somali’de ilk kez gerçekleştirildiğini belirtti. Abdulkadir, yapılan hayrın son derece kıymetli olduğunu ifade ederken, yetimhanenin bakanlık tarafından yakından takip edileceğini ve eğitim alanında her türlü desteğin sağlanacağını vurguladı.

Açılışın ardından Cem Özkök, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara hediyeler verdi, oyunlar oynadı ve vakit geçirdi.

Cem Özkök, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Afrika’daki çalışmalarına devam edeceğini belirterek, bir sonraki hedefinin yine yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler olduğunu ifade etti.

Büyükelçilik yardımları destekliyor

Bu kapsamlı yardım ziyareti sırasında, Cem Özkök Mogadişu’da görev yapan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Alper Aktaş ile de büyükelçilikte bir araya geldi. Büyükelçi Aktaş tarafından ağırlanan dernek üyeleri ve Cem Özkök, yürütülen projeler dolayısıyla tebrik edildi.

Alper Aktaş yaptığı değerlendirmede, Türkiye olarak bölgeye yapılan her türlü yatırım ve yardımın son derece kıymetli olduğunu belirterek, Türkler tarafından gerçekleştirilen projelerin Somali’nin hızlı gelişimine ciddi katkılar sağladığını ifade etti. Aktaş ayrıca, ilerleyen süreçte yapılacak projelerde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Bölgenin artık daha güvenli bir yapıya kavuştuğunu ve önemli bir risk teşkil etmediğini dile getiren Aktaş, yardım ve yatırım faaliyetleri için Türk iş insanlarını ve gönüllüleri Somali’ye davet etti.

Projeyi detaylı bir şekilde buradan izleyebilirsiniz 👇

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
