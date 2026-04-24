Beykoz’daki 285 Yıllık İshak Ağa Çeşmesi’ni Kimin Söktüğü Ortaya Çıktı

Beykoz’daki 285 Yıllık İshak Ağa Çeşmesi’ni Kimin Söktüğü Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2026 - 14:37

Beykoz’daki 285 yıllık İshak Ağa Çeşmesi söküldü. Yerine dikdörtgen mermer kondu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye girip tarihi eseri korumaya aldı. Tarihi eser konumundaki çeşmeyi söken kişinin Beykoz Yalıköy Mahallesi Muhtarı Nejmi Gösterit olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Sözcü

İstanbul Beykoz’da bulunan 1741 tarihli İshak Ağa Çeşmesi ‘restorasyon’ adı altında yok edildi.

İstanbul Beykoz’da bulunan 1741 tarihli İshak Ağa Çeşmesi ‘restorasyon’ adı altında yok edildi.

Yapının silindir gövdesi ve kitabesi kayboldu. Yerine dikdörtgen mermer çeşme konuldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki cami önünde olan çeşmenin tahribatı tepki çekti. Vakıflar, eleştiriler üzerine restorasyondan kendilerinin değil İBB’nin sorumlu olduğunu öne sürdü.

Bölgede araştırma yapan İBB; restorasyonun yetkililerden izinsiz muhtarlık ve cami derneği tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İBB Miras kurucularından Mahir Polat, İshak Ağa Çeşmesi’ne yapılan izinsiz müdahaleyi 3 ay önce tespit ettiklerini söyledi, “Yerinden sökülmüş eser kurtarıldı, özgün hali İBB Miras koruması altına alındı” dedi.

Sözcü, tarihi çeşmeyi yıkıp yenisini yaptıran Beykoz Yalıköy Mahallesi Muhtarı Nejmi Gösterit ile konuştu.

Tarihi eserin tahribatıyla ilgili suç duyurusu yaptıklarını açıklayan Mahir Polat şu ifadeleri kullandı:

Tarihi eserin tahribatıyla ilgili suç duyurusu yaptıklarını açıklayan Mahir Polat şu ifadeleri kullandı:

İBB Miras, sorumlulara durumu bildirdi. Süreç, İBB Miras’ın sahada hızlı ve kararlı müdahalesi olmasaydı, bu değerin bugün muhtemelen yok olması ile sonuçlanacaktı. Çeşmenin özgün parçaları bugün güvendedir. Tekrar şehre kazandırılmak için koruma kurulunun kararı beklenmiştir.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
