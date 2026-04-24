Otel Halıları Neden Hep Karmaşık Desenli? Meğer Sebebi Mantıklıymış

Otellerin lobileri, giriş alanları ve koridorları çoğu zaman oldukça geniş ya da uzun şekilde tasarlanır. Düz renk ve sade zemin kullanıldığında alan fazla boş, soğuk ya da tekdüze görünebilir. Yoğun desenli halılar ise göze odak noktaları sunarak mekanın daha dengeli algılanmasına yardımcı olur. İnsan gözü tekrar eden çizgiler, kıvrımlar ve geometrik detaylar sayesinde mesafeyi daha rahat hisseder.

Özellikle dar koridorlarda kullanılan yatay çizgiler alanı daha geniş gösterebilir. Uzun geçiş alanlarında tercih edilen parçalı desenler ise yol hissini yumuşatır. Kısacası halı yalnızca zemini kaplamaz, mekanın nasıl hissedileceğini de belirler. Tasarımcılar bu yüzden sade modeller yerine hareketli yüzeylere yönelir.