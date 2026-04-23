Dünya Çocuklarının Geleceğini Aydınlatan Lider: Amerikalı Bir Çocuğun Atatürk'e Gönderdiği Mektup
Daha iyi bir gelecek, çocukların doğru değerlerle yetişmesiyle mümkün. Bu noktada gerçek liderlerin etkisi sınırları aşıyor.
Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri, 10 yaşındaki Amerikalı Curtis LeFrance’ın Mustafa Kemal Atatürk’e yazdığı mektup. Farklı bir ülkede büyüse de Atatürk’ün fikirlerinden etkilenmesi, onun evrensel bir ilham kaynağı olduğunu gösteriyor.
Hacı Angı, Çocuk Gözüyle Atatürk, Angı Yayınları, Ankara, 1982
Kasım 1923, Atatürk için en zor ve yorucu dönemlerden birisiydi.
Cumhuriyet'in ilanı üzerinden henüz bir ay geçmişti ve gidilmesi gereken çok yol vardı.
Bu yoğunluk ve yorgunluğun ortasında bir gün yaveri odasına girdi ve masasına içinde mektup bulunan bir zarf bıraktı.
Bu durum onu daha da heyecanlandırdı ve zarfı açtı. "Elmira, New York, 28 Ekim 1923"
"Sayın efendim, ben on yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye'ye ve yeni hükümetine büyük bir ilgi duyuyorum."
"Lütfen Amerikalı bir çocuğa, bir küçük not ve bir imzalı fotoğrafınızı gönderin. Bir gün, Türkiye'yi görebileceğimi umut ediyorum. Saygılarımla."
Önüne, "Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı, Özel" başlıklı bir kağıt alır ve başka bir cumhurbaşkanına yazar gibi ciddiyetle yanıtına başlar.
"İsteğiniz üzere bir fotoğrafımı gönderiyorum. Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına biricik öğüdüm..."
"Türkler hakkında her işittiklerine gerçekmiş gibi bakmayıp, kanılarını bilimsel ve esaslı incelemelere dayandırmaya önem vermelidir. Başarılar ve mutluluklar dilerim."
Ek bilgi de verelim... 23 Nisan'ın sadece Türk çocuklarına değil, tüm çocuklara atfedilmesinin nedeni de budur. Atatürk, her çocuğun geleceğini aydınlatır.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
