article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünya Çocuklarının Geleceğini Aydınlatan Lider: Amerikalı Bir Çocuğun Atatürk'e Gönderdiği Mektup

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 07:55

Daha iyi bir gelecek, çocukların doğru değerlerle yetişmesiyle mümkün. Bu noktada gerçek liderlerin etkisi sınırları aşıyor.

Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri, 10 yaşındaki Amerikalı Curtis LeFrance’ın Mustafa Kemal Atatürk’e yazdığı mektup. Farklı bir ülkede büyüse de Atatürk’ün fikirlerinden etkilenmesi, onun evrensel bir ilham kaynağı olduğunu gösteriyor.

Hacı Angı, Çocuk Gözüyle Atatürk, Angı Yayınları, Ankara, 1982

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kasım 1923, Atatürk için en zor ve yorucu dönemlerden birisiydi.

Cumhuriyet'in ilanı üzerinden henüz bir ay geçmişti ve gidilmesi gereken çok yol vardı.

Kuruduğu Cumhuriyet'in sadece rejim olmadığını, bütün bir gelecek olduğunu bilen Atatürk, tüm zamanını çalışmalarına ayırmıştı.

Bu yoğunluk ve yorgunluğun ortasında bir gün yaveri odasına girdi ve masasına içinde mektup bulunan bir zarf bıraktı.

'Paşam, bir mektubunuz var. Amerika'dan!'

Atatürk gönderen ismine bakar ama tanımadı. Curtis LaFrance adında tanıdığı bir insan yoktu.

Bu durum onu daha da heyecanlandırdı ve zarfı açtı. "Elmira, New York, 28 Ekim 1923"

Mektup, Cumhuriyet'in ilanından bir gün önce gönderilmiştir.

"Sayın efendim, ben on yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye'ye ve yeni hükümetine büyük bir ilgi duyuyorum."

'Siz ve Bayan Kemal hakkında bir röportaj okudum. Türkiye hakkında bir defterim var ve şimdiden siz ve Bayan Kemal hakkında birçok yazı ve resim topladım.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Lütfen Amerikalı bir çocuğa, bir küçük not ve bir imzalı fotoğrafınızı gönderin. Bir gün, Türkiye'yi görebileceğimi umut ediyorum. Saygılarımla."

Atatürk oldukça şaşırdı ve duygulandı. Ancak onu duygulandıran şey, kendisine gösterilen ilgi değildi. Kurtuluş Savaşı'nın ve kurulan bağımsız devletin etkisini düşündü.

Önüne, "Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı, Özel" başlıklı bir kağıt alır ve başka bir cumhurbaşkanına yazar gibi ciddiyetle yanıtına başlar.

Bay Curtis LaFrance, mektubunuzu aldım. Türk yurdu hakkındaki ilgi ve iyi dileklerinize teşekkür ederim.'

"İsteğiniz üzere bir fotoğrafımı gönderiyorum. Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına biricik öğüdüm..."

"Türkler hakkında her işittiklerine gerçekmiş gibi bakmayıp, kanılarını bilimsel ve esaslı incelemelere dayandırmaya önem vermelidir. Başarılar ve mutluluklar dilerim."

Mektup İngilizceye çevrilerek, aslıyla birlikte postalanır.

Ek bilgi de verelim... 23 Nisan'ın sadece Türk çocuklarına değil, tüm çocuklara atfedilmesinin nedeni de budur. Atatürk, her çocuğun geleceğini aydınlatır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
782
550
57
7
4
4
3
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın