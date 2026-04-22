Yasın İçinden Doğan Söz: 23 Nisan

Henüz hayatın başında olan çocukların ve onları hayata hazırlayan öğretmenlerin yaralandığı o anlar, hepimizin içine bir boşluk bıraktı.

Ve ardından Kahramanmaraş…

Henüz çocuk denecek yaşta hayatların söndüğü, bir okulun bir anda yas yerine dönüştüğü o ikinci darbe…

Bir milletin kalbine arka arkaya düşen iki ağır taş gibi.

Bu yüzden bu yıl 23 Nisan sadece bir kutlama değil.

Bir yüzleşme.

Çünkü biz biliyoruz:

Bayram dediğimiz şey, sadece sevinçten ibaret değildir.

Bazen yasın içinden doğar.

Bazen kaybettiklerimize verdiğimiz bir söz olur.