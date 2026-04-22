Yasın İçinden Doğan Söz: 23 Nisan

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz
22.04.2026 - 20:58

23 Nisan…

Bir bayramdan daha fazlası.

Bir milletin çocuklarına bıraktığı en ağır, en narin emanet.

Ama bu yıl…

O emanetin üzerine düşen gölgeyi inkâr edemeyiz.

Reklam

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulun koridorlarında yankılanan korku, sınıf sıralarının arasına sinen o sessizlik…

Henüz hayatın başında olan çocukların ve onları hayata hazırlayan öğretmenlerin yaralandığı o anlar, hepimizin içine bir boşluk bıraktı. 

Ve ardından Kahramanmaraş…

Henüz çocuk denecek yaşta hayatların söndüğü, bir okulun bir anda yas yerine dönüştüğü o ikinci darbe…

Bir milletin kalbine arka arkaya düşen iki ağır taş gibi. 

Bu yüzden bu yıl 23 Nisan sadece bir kutlama değil.

Bir yüzleşme.

Çünkü biz biliyoruz:

Bayram dediğimiz şey, sadece sevinçten ibaret değildir.

Bazen yasın içinden doğar.

Bazen kaybettiklerimize verdiğimiz bir söz olur.

23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram.

Ama bu yıl o çocuklar bize şunu hatırlatıyor:

Gelecek dediğimiz şey, sadece kurulmaz…

Korunur.

Sahip çıkılır.

Ve en çok da acılarla sınanır.

Bugün dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar el ele tutuştuğunda,

aslında sadece dostluk değil, bir irade kurulacak:

“Biz, çocukları koruyacağız.”

Çünkü bir ülkenin gerçek gücü;

sınırlarında değil,

sınıflarında başlar.

Bugün meydanlarda şarkılar söylenecek.

Bayraklar dalgalanacak.

Çocuklar gülecek.

Ama o gülüşlerin arkasında artık daha derin bir anlam var:

Kaybettiklerimizi unutmadan sevinmek…

Korkuya rağmen umut üretmek…

Ve en önemlisi

bir daha hiçbir çocuğun okulda korkmaması için söz vermek.

Bu 23 Nisan,

bir bayramdan çok daha fazlası.

Bu,

bir hatırlayış.

Bir yas.

Ve aynı zamanda…

bir başlangıç.

Not: Bu metin, 13 Nisan 2026’da Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 16 kişinin yaralandığı saldırı ile 14 Nisan 2026’da Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, kaybettiğimiz çocuklarımızın ve öğretmenimizin anısını yaşatmak ve 23 Nisan’ın anlamını bu acılar ışığında yeniden hatırlamak için kaleme alınmıştır.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Reklam

Reklam