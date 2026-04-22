Maden İşçisi İsyan Etti: "Hakkımızı İstiyoruz"

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 15:55

Bağımsız Maden İş, Ankara’da gözaltına alınan 110 işçinin 14 saatin ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı. 14 senedir madenci olan Özkan Yüksel, “Alın terimizi almak istiyoruz. Bu muameleyi hak etmiyoruz” dedi.

"Alın terimizi istiyoruz."

Madenci Özkan Yüksel şu sözlerle isyan etti:

'Bizler alın terimizi istiyoruz. 14 senelik madenciyim ben. Maraş'a da gittim, Malatya'ya da gittim. Biz ya bir şey istemiyoruz; olan biten hükümetimizden bizim bütün alacaklarımızı vermesi. TMSF'den devredilen bir şirket, ondan sonra bize gelmiş... TMSF'den devredilirken bütün haklarımızı da verdiler. E, sıfırlamadılar bizim tazminatlarımızı, tazminatlarımız kaldı.

Onun için 14 yıllık tazminatım var, 5 aylık maaşım var, 6-7 yıllık sendika alacaklarım var. TMSF ödemedi bunu. Ya biz bunları istiyoruz, haklarımızı istiyoruz, özgürlük haklarımızı istiyoruz.

Ben gözaltından geliyorum arkadaşlar, gözaltından. 34 tane arkadaşımız gözaltına alındı. Biz ne yaptık ya? Biz ne yaptık, ne yaptık? Sesimizi duysunlar artık! Yeter ya, biz 9 gündür yollardayız. Ben 190 kilometreyi tek tek, adım adım yürüdüm.

Açız ya, açız. Benim kredi kartlarım patladı, 300 milyarlık borca düştüm ben. 300 milyar. Evime haciz geldi.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
