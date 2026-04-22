Maden İşçisi İsyan Etti: "Hakkımızı İstiyoruz"

Madenci Özkan Yüksel şu sözlerle isyan etti:

'Bizler alın terimizi istiyoruz. 14 senelik madenciyim ben. Maraş'a da gittim, Malatya'ya da gittim. Biz ya bir şey istemiyoruz; olan biten hükümetimizden bizim bütün alacaklarımızı vermesi. TMSF'den devredilen bir şirket, ondan sonra bize gelmiş... TMSF'den devredilirken bütün haklarımızı da verdiler. E, sıfırlamadılar bizim tazminatlarımızı, tazminatlarımız kaldı.

Onun için 14 yıllık tazminatım var, 5 aylık maaşım var, 6-7 yıllık sendika alacaklarım var. TMSF ödemedi bunu. Ya biz bunları istiyoruz, haklarımızı istiyoruz, özgürlük haklarımızı istiyoruz.

Ben gözaltından geliyorum arkadaşlar, gözaltından. 34 tane arkadaşımız gözaltına alındı. Biz ne yaptık ya? Biz ne yaptık, ne yaptık? Sesimizi duysunlar artık! Yeter ya, biz 9 gündür yollardayız. Ben 190 kilometreyi tek tek, adım adım yürüdüm.

Açız ya, açız. Benim kredi kartlarım patladı, 300 milyarlık borca düştüm ben. 300 milyar. Evime haciz geldi.'