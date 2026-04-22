Otomotiv Devinde Yangın Alarmı: 140 Bin Araç Geri Çağrıldı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 13:31

Otomotiv devi Ford, popüler pick-up modeli Ranger için Amerika Birleşik Devletleri’nde kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı. Yaklaşık 140 bin aracı kapsayan bu karar, araçlardaki ciddi bir güvenlik açığının tespit edilmesi üzerine alındı. Araçlarda yangın riski olduğu belirtilirken bayiler araç kablolarını inceleyecek.

Araçlarda yangın riski tespit edildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan incelemelerde, Ranger araçların tavan ve güneşlik bölgesindeki kablo tesisatında üretim kaynaklı bir hata saptandı. Hatalı konumlandırılan veya standart dışı bant kalınlığına sahip olan kablo demetlerinin, zamanla kısa devre yaparak yangına sebebiyet verebileceği açıklandı. Özellikle 'A sütunu' olarak bilinen bölgede yoğunlaşan bu risk, sadece maddi hasar değil, hayati tehlike ve kaza riskini de beraberinde getiriyor.

140 bin araç geri çağrıldı.

ABD'de 140 bin araç yangın riski nedeniyle geri çağrıldı. Ford, bayileri aracılığıyla başlattığı operasyonda araçlardaki kablo tesisatı uzman ekiplerce kontrol edilecek. Hasarlı olduğu saptanan tüm kablo demetleri yenileriyle değiştirilecek. Fiziksel müdahalenin yanı sıra, araçların Gövde Kontrol Modülü (BCM) yazılımı da güncellenerek elektriksel sistemler tam koruma altına alınacak.

Söz konusu işlemler Ford bayilerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
