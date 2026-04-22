Çağla Tuğaltay Cinayetinde Yeni Gelişme: 26 Yıl Sonra İncelemeye Alındı!

Çağla Tuğaltay Cinayetinde Yeni Gelişme: 26 Yıl Sonra İncelemeye Alındı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 14:41

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetler için özel birim kurulacağını açıklaması, aydınlatılmayan cinayetler için umut ışığı oldu. Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 26 yıl önce 15 yaşında katledilen Çağla Tuğaltay dosyası da incelemeye alındı. Tuğaltay’ın ağabeyi X hesabından bir paylaşım yaparak Bakan Akın Gürlek’e seslendi. Avukat Buket Gül ise 26 yıldır katilin DNA'sının Çağla'nın tırnağında olduğunu açıkladı.

Çağla Tuğaltay cinayeti incelemeye alındı.

Çağla Tuğaltay cinayeti incelemeye alındı.

6 yıldır soruşturmada bir adım bile gidilmeyen Gülistan Doku davasında neredeyse sona gelindi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu ve olayın baş şüphelisi Mustafa Türkay Sonel ile pek çok kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 'Faili meçhul dosyalar için özel birim kurulacak' açıklamaları akıllara aydınlatılmamış ölümleri ve cinayetleri getirdi. 

Bu cinayetlerden biri de 26 yıl önce 15 yaşındayken katledilen Çağla Tuğaltay oldu. Çağla Tuğaltay dosyası da incelemeye alınan dosyalar arasında yer aldı.

Çağla Tuğaltay’ın ağabeyi İlker Tuğaltay X hesabından Bakan Gürlek’i etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi Bakan Gürlek'e seslendi.

Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi Bakan Gürlek'e seslendi.

İlker Tuğaltay şu mesajı paylaştı:

“Sayın Bakanım lütfen bize yardımcı olun. Senelerdir uğraşıp çabaladığımız canım kardeşim Çağla Tuğaltay’ın failinin bulunabilmesi adına adalet ve hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Devlet büyüklerimizin desteğine çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Sesimizi duymanız ümidiyle”

Çağla, katilin DNA'sını 26 yıldır tırnağında taşıyor.

Çağla, katilin DNA'sını 26 yıldır tırnağında taşıyor.

Avukat Buket Gül, Çağla Tuğaltay'ın tırnağında katilin DNA'sı olduğunu bildirdi. Gül, 'Çağla Tuğaltay, tırnağında katilin DNA’sını taşıyor. Apartmanda ve mahallede DNA’sı alınmamış kişiler var. Vahşice işlenmiş ve faili 26 yıldır bulunamamış bu cinayetin aydınlatılması için DNA alımının hızlanması gerekiyor. Bu nedenle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çağla Tuğaltay cinayeti.

Çağla Tuğaltay cinayeti.

İstanbul’da 2000 yılında evinde katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay dosyası hâlâ aydınlatılmadı. Yıllardır faili meçhul kalan cinayetle ilgili CİMER’e gelen bir ihbar, tüm şüpheleri o dönem mahallede yaşayan ve daha sonra trajik bir şekilde hayatını kaybeden bir isme yöneltti.

Cinayetin işlendiği gün olay yerinde bulunan 3 yabancı parmak izi ve Çağla’nın tırnakları arasından elde edilen erkek DNA’sı, bugüne kadar 80’den fazla kişiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı. Cinayet Büro Amirliği, geçtiğimiz aylarda dosyayı uluslararası boyuta taşıyarak şüpheli parmak izlerini Interpol’e gönderdi. Dünya genelinde taramalar sürerken, asıl hareketlilik yurt içinden gelen bir ihbarla yaşandı.

CİMER’e başvuran bir tanık, olay döneminde Çağla ile aynı mahallede oturduğunu belirterek korkunç iddialarda bulundu. Tanık, o dönem kendisini taciz eden, madde bağımlısı ve sürekli kesici alet taşıyan bir şahıstan bahsetti. İhbarda, bu şahsın Çağla’yı da rahatsız ettiğini ve genç kızın ölümünde parmağı olabileceğini öne sürdü.

İhbardaki eşkal ve kimlik bilgileri incelendiğinde, bahsi geçen kişinin 2021 yılında Eskişehir’de eşi ve çocuğuyla birlikte cinayete kurban giden İlkay Tokkal olduğu anlaşıldı. Çağla’nın evinin karşı apartmanında oturduğu belirlenen Tokkal’ın, o dönem DNA örneği alınmayan isimler arasında olduğu ortaya çıktı.

Cinayet Büro ekiplerinin İlkay Tokkal’ın DNA’sının karşılaştırılması yönündeki talebi, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından reddedildi. Bu karar dosyanın seyrinde büyük bir tartışma başlatırken, Tuğaltay ailesinin avukatları karara itiraz ederek Tokkal’ın DNA örneklerinin incelenmesi için yeni bir dilekçe verdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
