Çağla Tuğaltay Cinayetinde Yeni Gelişme: 26 Yıl Sonra İncelemeye Alındı!

İstanbul’da 2000 yılında evinde katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay dosyası hâlâ aydınlatılmadı. Yıllardır faili meçhul kalan cinayetle ilgili CİMER’e gelen bir ihbar, tüm şüpheleri o dönem mahallede yaşayan ve daha sonra trajik bir şekilde hayatını kaybeden bir isme yöneltti.

Cinayetin işlendiği gün olay yerinde bulunan 3 yabancı parmak izi ve Çağla’nın tırnakları arasından elde edilen erkek DNA’sı, bugüne kadar 80’den fazla kişiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı. Cinayet Büro Amirliği, geçtiğimiz aylarda dosyayı uluslararası boyuta taşıyarak şüpheli parmak izlerini Interpol’e gönderdi. Dünya genelinde taramalar sürerken, asıl hareketlilik yurt içinden gelen bir ihbarla yaşandı.

CİMER’e başvuran bir tanık, olay döneminde Çağla ile aynı mahallede oturduğunu belirterek korkunç iddialarda bulundu. Tanık, o dönem kendisini taciz eden, madde bağımlısı ve sürekli kesici alet taşıyan bir şahıstan bahsetti. İhbarda, bu şahsın Çağla’yı da rahatsız ettiğini ve genç kızın ölümünde parmağı olabileceğini öne sürdü.

İhbardaki eşkal ve kimlik bilgileri incelendiğinde, bahsi geçen kişinin 2021 yılında Eskişehir’de eşi ve çocuğuyla birlikte cinayete kurban giden İlkay Tokkal olduğu anlaşıldı. Çağla’nın evinin karşı apartmanında oturduğu belirlenen Tokkal’ın, o dönem DNA örneği alınmayan isimler arasında olduğu ortaya çıktı.

Cinayet Büro ekiplerinin İlkay Tokkal’ın DNA’sının karşılaştırılması yönündeki talebi, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından reddedildi. Bu karar dosyanın seyrinde büyük bir tartışma başlatırken, Tuğaltay ailesinin avukatları karara itiraz ederek Tokkal’ın DNA örneklerinin incelenmesi için yeni bir dilekçe verdi.