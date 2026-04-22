ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden Öğrencilere Sert Uyarı: Bunu Yapanın Vizesi Ömür Boyu İptal!

ABD Türkiye Büyükelçiliği X hesabından kritik uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, vize başvuru formlarındaki içeriğin tamamen başvuru sahibinin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı. Özellikle yoğunluk nedeniyle randevu tarihini erkene çekmek veya süreci hızlandırmak adına verilen hatalı veya gerçeği yansıtmayan bilgilerin, sadece başvurunun reddedilmesine değil; aynı zamanda ABD’ye girişin kalıcı olarak yasaklanmasına yol açabileceği vurgulandı.