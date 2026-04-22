ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden Öğrencilere Sert Uyarı: Bunu Yapanın Vizesi Ömür Boyu İptal!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 11:10

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) eğitim hayali kuran binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren çok kritik bir açıklama geldi. ABD Türkiye Büyükelçiliği, 'vize sahteciliğine' dikkat çekerek, vize süreciyle ilgili 'sıfır tolerans' politikasını vurguladı. Öğrencileri sert dille uyaran Büyükelçilik'in paylaşımında vize işlemlerinde yapılacak en küçük bir yanıltıcı bilginin bile geri dönülemez sonuçlar doğuracağı belirtildi.

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden öğrencilere çok sert vize uyarısı.

ABD Türkiye Büyükelçiliği X hesabından kritik uyarıda bulundu. Yapılan  açıklamada, vize başvuru formlarındaki içeriğin tamamen başvuru sahibinin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı. Özellikle yoğunluk nedeniyle randevu tarihini erkene çekmek veya süreci hızlandırmak adına verilen hatalı veya gerçeği yansıtmayan bilgilerin, sadece başvurunun reddedilmesine değil; aynı zamanda ABD’ye girişin kalıcı olarak yasaklanmasına yol açabileceği vurgulandı.

"ABD'ye girişinizin kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanabilir."
ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:

Vize sahteciliğine karışmayın!

Vize başvurunuzun içeriğinden siz sorumlusunuz. Sadece randevu almak amacıyla dahi hatalı ya da doğru olmayan bilgi verilmesi, vize başvurunuzun reddedilmesi yada ABD'ye girişinizin kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanabilir.

ABD hükümeti, vize sahteciliği yapanlar hakkında cezai takibat başlatacaktır.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
