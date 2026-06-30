Türklerin Favorisi de Listede: Bu Yazın En Pahalı Tatil Rotaları Belli Oldu
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Yaz ayları geldi, tatil planları çoktan yapıldı. Kimisi bütçesine göre daha uygun fiyatlı bir tatil planı yaparken kimisi de yaz ayları için kesenin ağzını açtı. Kesenin ağzını açmayı planlayanlar için bu yazın en pahalı tatil destinasyonları da belli oldu. Seyahat sigortası şirketi SquareMouth, 2026 yazının en pahalı tatil rotalarını 6 bini aşkın müşteriyle yapılan ve farklı kaynaklardan derlenen verilerle belirledi.
İşte, aralarında Türklerin de gitmeyi çok sevdiği bir yerin yer aldığı, 2026'nın en pahalı tatil rotaları!
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2026'nın en pahalı tatil rotaları belli oldu.
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Grönland
Britanya Virjin Adaları
Fransız Polinezyası
Antarktika
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Maldivler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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