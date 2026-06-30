Türklerin Favorisi de Listede: Bu Yazın En Pahalı Tatil Rotaları Belli Oldu

Yaz ayları geldi, tatil planları çoktan yapıldı. Kimisi bütçesine göre daha uygun fiyatlı bir tatil planı yaparken kimisi de yaz ayları için kesenin ağzını açtı. Kesenin ağzını açmayı planlayanlar için bu yazın en pahalı tatil destinasyonları da belli oldu. Seyahat sigortası şirketi SquareMouth, 2026 yazının en pahalı tatil rotalarını 6 bini aşkın müşteriyle yapılan ve farklı kaynaklardan derlenen verilerle belirledi.

İşte, aralarında Türklerin de gitmeyi çok sevdiği bir yerin yer aldığı, 2026'nın en pahalı tatil rotaları!

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