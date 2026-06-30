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Seyahat
Türklerin Favorisi de Listede: Bu Yazın En Pahalı Tatil Rotaları Belli Oldu

Türklerin Favorisi de Listede: Bu Yazın En Pahalı Tatil Rotaları Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 17:14
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Yaz ayları geldi, tatil planları çoktan yapıldı. Kimisi bütçesine göre daha uygun fiyatlı bir tatil planı yaparken kimisi de yaz ayları için kesenin ağzını açtı. Kesenin ağzını açmayı planlayanlar için bu yazın en pahalı tatil destinasyonları da belli oldu. Seyahat sigortası şirketi SquareMouth, 2026 yazının en pahalı tatil rotalarını 6 bini aşkın müşteriyle yapılan ve farklı kaynaklardan derlenen verilerle belirledi. 

İşte, aralarında Türklerin de gitmeyi çok sevdiği bir yerin yer aldığı, 2026'nın en pahalı tatil rotaları! 

Kaynak

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2026'nın en pahalı tatil rotaları belli oldu.

2026'nın en pahalı tatil rotaları belli oldu.

Seyahat sigortası şirketi SquareMouth, 6 bini aşkın müşteriyle yapılan anketleri ve Google Flights ile Kayak Hotels gibi kaynaklardan derlenen verileri inceleyerek 2026 yılına dair bir rapor hazırladı. Raporda, dünyanın en pahalı 15 destinasyonu belirlendi. 

Masraf Endeksi'nde 5 farklı kategoride değerlendirme yapıldı:

  • Günlük ortalama seyahat maliyeti (toplam maliyet / toplam gün sayısı)

  • Ortalama uçuş maliyeti

  • Ortalama konaklama maliyeti

  • Ortalama araç kiralama maliyeti

  • Ortalama günlük yiyecek ve içecek fiyatları

Dünya genelinde, keşif odaklı rotaların daha popüler bir hale geldiği ancak aynı zamanda maliyetlerin yüksek olduğu belirtildi. Listenin başında ulaşması zor, çoğunlukla lüks ya da macera peşindeki gezginlere hitap eden uzak ve izole destinasyonlar yer aldı. Bu keşif rotalarını, ada ve plaj destinasyonları ile safari ve yaban hayatı destinasyonları takip etti.

Peki dünyada seyahatin en pahalı olduğu yer neresi?

Grönland

Grönland

Grönland, 2026'nın seyahat için en pahalı yeri oldu. Grönland'a gitmeyi düşünüyorsanız, ciddi bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Verilere göre Grönland’da kişi başı günlük ortalama gezi maliyeti tam 1.171 Dolar seviyesinde. Araba kiralamak ise günde 110 Dolara mal oluyor.

Hafta içi bir gece otel konaklaması – hafta sonu bile değil – 227 Dolar. Uygun fiyatlı bir restoranda akşam yemeği ise 36,03 Dolar tutuyor.

Peki Grönland neden tercih ediliyor?

Grönland, dünyanın en büyük adası olmasının ötesinde, el değmemiş vahşi doğası, devasa fiyortları ve büyüleyici kutup ışıklarıyla (Aurora Borealis) maceraperest turistleri kendine çeken eşsiz bir destinasyon. Turistler, buraya çoğunlukla dev buz dağlarının arasında kano yapmak, uçsuz bucaksız beyazlığa uzanan buz örtüsünü keşfetmek, balina gözlem turlarına katılmak ve yerel kültürün köklü geleneklerine tanıklık etmek için geliyorlar. Kitlesel turizmin karmaşasından uzak, sessizliğin ve doğanın ham gücünün hüküm sürdüğü bu sıra dışı coğrafya, modern dünyadan kaçıp tamamen izole ve özgün bir seyahat deneyimi sunuyor.

Tabii zenginler için!

Britanya Virjin Adaları

Britanya Virjin Adaları

Listenin ikinci sırasında, hafta içi otel konaklamasının 1.137 Dolar olduğu ve günlük ortalama gezi maliyetinin 925 Dolara ulaştığı İngiltere Virjin Adaları yer alıyor. Britanya Virjin Adaları ve listede yer alan diğer adalar, üst düzey konaklama olanaklarının ve tatil köyü odaklı seyahatlerin hala tüm dünyada popüler olduğunu gösteriyor.

Britanya Virjin Adaları, Karayipler'in kalbinde yer alan turkuaz suları, bembeyaz kumsalları ve el değmemiş doğasıyla özellikle yelken, yatçılık ve dalış tutkunlarını kendine çeken tropikal bir cennet olarak görülüyor. Yaklaşık 60 adadan oluşan bu büyüleyici takımada, Virgin Gorda'daki devasa granit kayaların oluşturduğu 'The Baths' gibi benzersiz jeolojik yapıları, mercan resiflerini ve ünlü batık dalış noktalarını keşfetmek isteyen maceraperestlerin yanı sıra, lüks ve izole bir tatil arayan kişilerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Fransız Polinezyası

Fransız Polinezyası

Üçüncü sırada ise günlük gezi maliyeti 756 Dolar (663 Euro) hafta içi otel konaklaması ise 1.382 Dolar (1.212 Euro) olan Fransız Polinezyası bulunuyor.

Fransız Polinezyası, Güney Pasifik'te geniş bir alana yayılmış 118 rüya gibi adasıyla, özellikle deniz üstü bungalovları, kristal berraklığındaki lagünleri ve egzotik doğasıyla dünyanın en prestijli tropikal destinasyonlarından biridir. Tahiti, Bora Bora ve Moorea gibi dünyaca ünlü adaları bünyesinde barındıran bu denizaşırı Fransız bölgesi, ziyaretçilerine zengin bir deniz yaşamıyla şnorkel yapma, rengarenk mercan resiflerini keşfetme fırsatı sunuyor. Bu yönüyle hem romantik balayı çiftlerine hem de doğanın ve lüksün uyumunu arayan gezginlere hitap ediyor.

Antarktika

Antarktika

Uçak biletinin 1.899 Dolar, günlük gezi maliyetinin 1.511 Dolar (1.325 Euro) olduğu Antarktika da listenin ilk beşinde yer alıyor. 

Antarktika, son yıllarda sadece bilim insanlarının değil; devasa penguen kolonilerini, balinaları, fokları yerinde görmek ve buz dağlarının arasında kano yapmak isteyen ekstrem seyahat tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Seyahatlerin sadece özel donanımlı gemilerle ve sıkı çevre kuralları altında yapıldığı bu benzersiz coğrafya, ziyaretçilerine modern dünyadan tamamen kopup gezegenin en ham ve vahşi halini deneyimleme fırsatı sunuyor.

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Maldivler

Maldivler

Listenin sonunda da balayı rotası denince akla gelen Maldivler yer alıyor. Maldivler'de hafta içi otel konaklamasının 1.249 Dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Hint Okyanusu'nun kalbinde bir gerdanlık gibi dizilen 1200'e yakın mercan adasıyla Maldivler, kendine has 'tek ada, tek otel' konsepti ve dünyaca ünlü deniz üstü (overwater) bungalovlarıyla lüksün, mahremiyetin ve romantizmin zirvesini sunuyor. Küresel iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle gelecekte tamamen sular altında kalma riski taşıyan bu kırılgan coğrafya, doğanın sunduğu en saf ve büyüleyici kaçış noktalarından biri.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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