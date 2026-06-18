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İnsana Gerçek Hayatta Olduğunu Unutturacak Kadar Güzel ve Huzurlu 10 Tatil Beldesi

İnsana Gerçek Hayatta Olduğunu Unutturacak Kadar Güzel ve Huzurlu 10 Tatil Beldesi

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 08:27
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Yaz ayları geldi çattı! Yaz demek çoğumuz için deniz, kum, güneş demek. Kimisi çoktan yaz planını yaptı kimisi de yine son dakikaya bıraktı ve 'Bu yaz nereye gitsek?' diye araştırmalarını sürdürüyor. Merak etmeyin, imdadınıza yetiştik ve ülkemizin güzide yerlerini sizin için derledik.

Bu eşsiz doğa güzelliklerine ve tarihi yerlere sahip birbirinden güzel tatil beldelerinin gerçek hayatta olup olmadığınızı sorgulayacaksınız! 👇

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1. İzmir - Sığacık

1. İzmir - Sığacık

Türkiye'nin ilk 'Citta Slow' (Sakin Şehir) unvanına sahip olan Seferihisar'a bağlı olan Sığacık bu sakinliğin yanında bölgede minik bir kültür turu yapmanızı da sağlıyor. Doğa güzelliğinin yanında Sığacık kalesinden Teos Antik Kenti'ne denizinden yemeklerine bu güzel beldede birçok olanak mevcut!

2. Mersin - Silifke

2. Mersin - Silifke

Toros Dağları ve Akdeniz manzarasını gözler önüne seren Silifke tam bir doğa ve kültür harikası ilçeler arasındadır. Koylarından tarihi yerlerine, mutfağından doğasına kadar her noktasıyla büyüleneceğiniz bir yer. Silifke'de birçok bölge gibi Narlıkuyu ve Tisa da huzurlu atmosferiyle insanı rahatlatan bir yapıya sahiptir.

3. Adana - Yumurtalık

3. Adana - Yumurtalık

Geçmişi milattan önceki yüzyıllara dayanan Yumurtalık hem tarihi dokusuyla hem de doğasıyla insanı cezbeden bir görünüme sahiptir. Bunun yanında Yumurtalıkta bulunan lagünler sayesinde birçok türden kuş ve bitkilere de rastlayabilirsiniz. Adana'nın sıcağını üstünüzden atmayı sağlayacak ince kumlu plajıyla da Yumurtalık herkesi kendine hayran bırakan bir bölge!

4. Muğla - Göcek

4. Muğla - Göcek

Yeşilin ve mavinin tonlarının birbirine karıştığı Göcek, Muğla'nın doğasını gözler önüne seren bölgelerden birisidir. Göcek huzurlu atmosferinin yanında birbirinden farklı birçok aktivite yapmaya da olanak sunan bir yer. Dalış ve rüzgar sörfü gibi sporların yanında beldenin inanılmaz manzaralarını izleyebileceğiniz birçok güzel kafe ve restoranlar bulunuyor.

5. Antalya - Olimpos

5. Antalya - Olimpos

Antik kentleri ve koylarıyla insanı büyüleyen bir atmosfere sahip olan Olimpos, Antalya'nın güzelliğine güzellik katmaktadır. Ağaçtan evleriyle, yeşilin ve mavinin bin bir tonunun bulunduğu manzaralarıyla ve tarihi dokularıyla Olimpos huzura açılan bir tatil beldesidir.

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6. Çanakkale - Küçükkuyu

6. Çanakkale - Küçükkuyu

Bir yanına Kaz Dağları bir yanına da Ege Denizi'ni alan Küçükkuyu zeytin ağaçlarıyla kaplı alanları ve birbirinden enfes deniz ürünleriyle kendine hayran bırakmaktadır. Küçükkuyu sadece mutfağıyla değil gözlere şenlik çektiren manzarasıyla da cezbeden bir atmosfere sahip olması onu bu kadar güzel yapan özellikleri arasında.

7. Mersin - Taşucu

7. Mersin - Taşucu

Mersin'de yer alan Taşucu adeta bütün mevsimlerin yaz olduğu bir yerdir. Yılın üç yüz gününün güneşli geçtiği söylenen Taşucu bu sayede yılın birçok döneminde turizme açık bir bölgedir. Taşucu'nda yer alan müze ve tarihi alanlarıyla da ilgileri üzerinde toplamaya devam eden bir yer olmaktadır.

8. Balıkesir - Ayvalık

8. Balıkesir - Ayvalık

Her mevsim ayrı bir güzellik sunan Ayvalık her noktasıyla gezenleri kendine hayran bırakmaktadır. İsminin Türkiye'de büyük yankı yarattığı Ayvalık tostunun yanında Balıkesir'in zengin mutfağındaki lezzetleri de deneyebilirsiniz. Ayvalık'ta gezilecek yerlerin de mutfağındaki tatlar kadar çok olduğunu söylemeden geçmemek gerek! Cunda Adası, Şeytan Sofrası, Saatli Cami ve Taksiyarhis Anıt Müzesi gibi birbirinden güzel yerleriyle merak uyandıran bir atmosfere sahiptir.

9. Muğla - Dalyan

9. Muğla - Dalyan

Dalyan gezilecek yerlerden yapılacak aktivitelere kadar birçok olanak sunan olağanüstü bir bölgedir. Caretta Caretta’ları görebileceğiniz, çamur banyosu yapabileceğiniz, bölgenin yakınındaki Kaunos Antik Kenti gibi tarihi yerleri görebileceğiniz Dalyan akıl almaz güzellikleriyle Muğla'yı daha da cezbedici bir hale getirmektedir.

10. İzmir - Birgi

10. İzmir - Birgi

Tarihe ışık tutan bir görünüme sahip olan Birgi'nin her bir karışı adeta tarihten bir kareyi sunuyormuş gibi görünmektedir. Birgi göz alıcı konakları, medreseleri, camileri ve mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakan bir yerdir. Yalnızca tarihi dokusuyla değil doğasıyla da insanı cezbeden bir yer olan Birgi güzel atmosferiyle huzurlu dakikalar geçirmenizi sağlayan bir bölgedir.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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