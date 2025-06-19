Türkiye - İsrail Savaşı Senaryosunda Neler Yaşanır? Hangi Taraf Daha Güçlü?

13 Haziran’da başlayan İran - İsrail savaşı şiddetlenerek devam ediyor. Her iki taraf da füzelerini kullanmaktan çekinmezken İsrail'in nükleer silah iddiaları da sürüyor. Öte yandan savaşa ABD'nin de dahil olması, tüm dünyanın teyakkuza geçmesine neden oldu.

Son olarak İsrailli bir sunucunun sıranın Türkiye'ye geldiğini söylemesi, vatandaşlarımızda panik yarattı. Her ne kadar sunucu bu sözlerinden geri adım atsa da savaş ihtimali herkesin aklının bir köşesinde yer alıyor. Bugüne kadar Türkiye'nin neredeyse dört bir yanında yaşanan savaşlar, herkesin aklına aynı soruyu getiriyor.