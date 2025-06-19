Türkiye - İsrail Savaşı Senaryosunda Neler Yaşanır? Hangi Taraf Daha Güçlü?
İsrail - İran çatışması tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Söz konusu çatışmalarda balistik füzeler, hipersonik füzeler ve hatta nükleer silahların adı geçiyor. İşin içine bir de ABD girmişken gözler Orta Doğu'dan ayrılmıyor. Son olarak İsrailli bir sunucu, topu Türkiye'ye atmış ve Filistin ile İran'ın ardından sıranın Türkiye'ye geldiğini söylemişti. Sunucu her ne kadar bu sözlerinden sonra geri adım atsa da akıllara aynı soru geldi: İsrail ve Türkiye arasında savaş çıkar mı?
Türkiye - İsrail savaşında nasıl bir senaryo yaşanır?
Bu soruların cevaplarını, ChatGPT'den istedik.
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Tüm dünyanın gözü Orta Doğu'da.
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İsrail - Türkiye arasında savaş çıkar mı?
Peki Türkiye İsrail savaşında kim, kimi destekler?
Gelelim sonuca: Türkiye - İsrail arasında savaş çıksa kim kazanır?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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