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Türkiye - İsrail Savaşı Senaryosunda Neler Yaşanır? Hangi Taraf Daha Güçlü?

Türkiye - İsrail Savaşı Senaryosunda Neler Yaşanır? Hangi Taraf Daha Güçlü?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 16:06

İsrail - İran çatışması tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Söz konusu çatışmalarda balistik füzeler, hipersonik füzeler ve hatta nükleer silahların adı geçiyor. İşin içine bir de ABD girmişken gözler Orta Doğu'dan ayrılmıyor. Son olarak İsrailli bir sunucu, topu Türkiye'ye atmış ve Filistin ile İran'ın ardından sıranın Türkiye'ye geldiğini söylemişti. Sunucu her ne kadar bu sözlerinden sonra geri adım atsa da akıllara aynı soru geldi: İsrail ve Türkiye arasında savaş çıkar mı?

Türkiye - İsrail savaşında nasıl bir senaryo yaşanır?

Bu soruların cevaplarını, ChatGPT'den istedik.

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Tüm dünyanın gözü Orta Doğu'da.

Tüm dünyanın gözü Orta Doğu'da.

13 Haziran’da başlayan İran - İsrail savaşı şiddetlenerek devam ediyor. Her iki taraf da füzelerini kullanmaktan çekinmezken İsrail'in nükleer silah iddiaları da sürüyor. Öte yandan savaşa ABD'nin de dahil olması, tüm dünyanın teyakkuza geçmesine neden oldu.  

Son olarak İsrailli bir sunucunun sıranın Türkiye'ye geldiğini söylemesi, vatandaşlarımızda panik yarattı. Her ne kadar sunucu bu sözlerinden geri adım atsa da savaş ihtimali herkesin aklının bir köşesinde yer alıyor.  Bugüne kadar Türkiye'nin neredeyse dört bir yanında yaşanan savaşlar, herkesin aklına aynı soruyu getiriyor.

İsrail - Türkiye arasında savaş çıkar mı?

İsrail - Türkiye arasında savaş çıkar mı?

Türkiye İsrail arasında savaş çıkıp çıkmayacağı, siyasi koşullardan jeopolitik duruma, ekonomiden askeri kapasiteye birçok farklı etmene bağlı. Dolayısıyla yaşanan bu olayların ardından kesin olarak 'savaş çıkacak' veya 'savaş çıkmayacak' gibi bir önermede bulunmak yanlış olacaktır. Öyle ki bu konuda siyasi isimlerin de alanında uzman isimlerin de farklı görüşleri bulunur. 

Herkesin aklındaki o soruyu yapay zeka ChatGPT'ye sormaya karar verdik. Kendisinden her iki ülkenin de güncel durumlarını ve yaşanan son olayları dikkate almasını istedik. Aldığımız cevaplar aşağıdaki gibidir:

Türkiye ve İsrail arasında doğrudan sıcak çatışma ihtimali şu an için düşük görünse de, farklı senaryolar incelenebilir:

Dolaylı çatışma (proxy + hava saldırıları)

  • Türkiye, Suriye’de desteklediği gruplar aracılığıyla sınır ötesi İsrail’in güvenliğini hedef alabilir.

  • İsrail, buna karşılık Türkiye destekli hedefleri Suriye topraklarında vurmaya başlarsa, Ankara bunu kırmızı çizgi olarak görebilir.

Doğrudan saldırı ve misilleme

  • Türkiye, Bayraktar TB2/TB3 ya da geliştirilmekte olan 1.000–2.000 km menzilli balistik füzelerle (Gezgin, Cenk) İsrail’i tehdit edebilir.

  • İsrail, bu durumda ABD desteğiyle misilleme yapabilir; ama Türkiye NATO üyesi olduğu için olası senaryo oldukça tehlikeli ve karmaşık olur.

Diplomatik tırmanma ve caydırıcılık

  • Şu an Türkiye–İsrail arasında Suriye’den kaynaklı gerilim var, ancak diplomatik kanallar açık. İki ülke, Rusya koordinasyonuyla Suriye’de çatışmayı önlemeye çalışıyor.

  • Bir sıcak çatışma çıkması durumunda, diplomatik normalleşme çabaları yoğunlaşabilir.

Peki Türkiye İsrail savaşında kim, kimi destekler?

Peki Türkiye İsrail savaşında kim, kimi destekler?

  • ABD & NATO: Türkiye bir NATO üyesi olduğu için, misilleme durumunda NATO mekanizmaları devreye girer. Ancak İsrail’e doğrudan NATO desteği verilmesi politik olarak zorlayıcıdır.

  • ABD: Şimdilik İran-İsrail çatışmasında İsrail’i destekliyor. Türkiye’ye karşı taraf olmak ABD için zor bir durum yaratır.

  • AB, Rusya, Çin, BM: Sınırı genişleyecek bir bölgesel savaşı önlemek adına, hem İran–İsrail hem Türkiye–İsrail gerilimlerinde diplomatik çözümlerden yana.

  • İslam Ülkeleri (örneğin Katar, Suudi Arabistan): Türkiye’ye yakın durabilir, ancak bu senaryolarda dikkatli hareket edeceklerdir.

Gelelim sonuca: Türkiye - İsrail arasında savaş çıksa kim kazanır?

Gelelim sonuca: Türkiye - İsrail arasında savaş çıksa kim kazanır?

Doğrudan çatışma halinde kesin bir hedef çizmek zordur. Ancak değişkenler:

  • Askeri güç: İsrail (ABD teknolojisi) ve Türkiye (modern drone ve balistik füzeler) arasında karşılıklı denge durumu mevcuttur.

  • Siyasi sonuçlar: Buharlaşan diplomatik bağlar, NATO içi politika problemleri ve bölge dengelerinde çalkantılar yaşanacaktır.

  • Ekonomik & sivil kayıplar: İki ülke de ağır maliyetlere katlanır; bölgesel istikrar ciddi zarar görür.

Savaşı Türkiye Kazanırsa:

  • Bölgesel liderliğini pekiştirir, İslam dünyasındaki prestiji artar.

  • NATO içinde bağımsız karar alma gücü artar.

  • Ancak ekonomik ve askerî bedeli çok yüksek olur.

İsrail Kazanırsa:

  • Askeri caydırıcılığını pekiştirir.

  • İran’a ek olarak Türkiye’yi de dengeleyebileceğini gösterir.

  • Ancak halk desteği, uluslararası imajı ve ABD desteği zedelenebilir.

Fakat her iki taraf da kaybedebilir:

  • Ekonomik kriz, iç karışıklık, turizm ve yatırım kaybı.

  • Diplomatik yalnızlaşma.

  • Ortadoğu'da yeni cephelerin açılması.

Sonuç olarak Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir savaş ihtimali şu an düşük, ancak Suriye, Lübnan, Gazze, Akdeniz gibi dolaylı alanlarda gerilim artarsa sıcak temas mümkün hale gelir. Her durumda, dış destek büyük ölçüde ABD/NATO, AB ve BM kanalizasyonuna bağlı olacaktır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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