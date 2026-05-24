Turistlerden En Çok Para Kazanan Ülkeler Belli Oldu: 150 Milyar Euro!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 17:01
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) 2025 verilerini açıkladı. Verilerde, uluslararası ziyaretçilerin en çok gittiği ülkeler belli oldu. 2025'te dünya çapında en çok turist çeken ve turistlerin en çok para harcadığı ülke ABD oldu. 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) Ekonomik Etki Raporuna göre, ABD uluslararası ziyaretçilerin en çok harcama yaptığı ülke oldu.

Euronews'in aktardığı habere göre, uluslararası ziyaretçiler en çok ABD ve Çin'de harcama yaptı. ABD, 2025'te 150 milyar avroluk hacimle turizm harcamalarında dünyanın en büyük pazarı konumunda yerini aldı. Çin ise 115 milyar avroluk gelirle ikinci sırada yer aldı.

İspanya, 2025'te yaklaşık 97 milyon uluslararası turist ağırladı. Kişi başına ortalama harcama ise 1.144 euro oldu. Bu rakamın, dünya ortalaması olan 909 euronun üzerinde olduğu görüldü. WTTC Başkanı ve CEO'su Gloria Guevara, İspanya'nın, güçlü ziyaretçi hacmini olağanüstü yüksek uluslararası harcamayla birleştirerek dünyadaki yüksek değerli başlıca turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

İspanya'nın ilerleyen yıllarda da istikrarlı bir büyüme göstereceği tahmin ediliyor.

2026'da İspanya'nın yüzde 5,3'lük bir artış yaşaması ve 121 milyar avroluk turizm geliri elde etmesi bekleniyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) Ekonomik Etki Raporuna göre, seyahat ve turizm sektörü bu yıl İspanya'nın GSYH'sine toplam 257 milyar euro katkı sağlayacak. Avrupa'da, 107 milyon ziyaretçiyle en çok turist ağırlayan ülke Fransa olsa da turizm gelirleri açısından İspanya'nın daha önde olduğu görülüyor. 

Dünyada turizm hareketliliğinin artması bekleniyor. Küresel ölçekte, WTTC'ye göre seyahat ve turizm sektörü 2026'da yüzde 3,2 oranında büyüyecek. Ancak İran'da süren çatışmaların etkisiyle, Ortadoğu turizmin gerilediği tek bölge olacak.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
