Turistlerden En Çok Para Kazanan Ülkeler Belli Oldu: 150 Milyar Euro!

Euronews'in aktardığı habere göre, uluslararası ziyaretçiler en çok ABD ve Çin'de harcama yaptı. ABD, 2025'te 150 milyar avroluk hacimle turizm harcamalarında dünyanın en büyük pazarı konumunda yerini aldı. Çin ise 115 milyar avroluk gelirle ikinci sırada yer aldı.

İspanya, 2025'te yaklaşık 97 milyon uluslararası turist ağırladı. Kişi başına ortalama harcama ise 1.144 euro oldu. Bu rakamın, dünya ortalaması olan 909 euronun üzerinde olduğu görüldü. WTTC Başkanı ve CEO'su Gloria Guevara, İspanya'nın, güçlü ziyaretçi hacmini olağanüstü yüksek uluslararası harcamayla birleştirerek dünyadaki yüksek değerli başlıca turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı.