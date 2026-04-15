Tüm Şartlar Belli Oldu: İspanya, 500 Bin Kişiye Çalışma ve Oturma İzni Verecek

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yeni kararnameye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden önce İspanya’ya giriş yapmış olan ve ülkede en az 5 aydır kesintisiz ikamet eden göçmenler, artık çalışma ve oturma izni alabilecek. Bu haktan yararlanmak isteyen kişilerin adli sicilinin temiz olması ve kamu güvenliği açısından bir risk oluşturmaması temel şartlar arasında yer alıyor.

Kayıt dışı yaşayan göçmenler için başvuru takvimi de netleşti. Hak sahipleri, 16 Nisan itibarıyla internet üzerinden, 20 Nisan’dan itibaren ise Sosyal Güvenlik kurumları, Postaneler ve Yabancılar Ofisleri aracılığıyla müracaatlarını gerçekleştirebilecek. Hükümet, başvuruların yoğunluğunu yönetebilmek amacıyla ilgili bakanlığa yeni personel takviyesi yapacağını duyururken, tüm işlemlerin tamamlanması için son tarihin 30 Haziran olduğu açıklandı.