article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tüm Şartlar Belli Oldu: İspanya, 500 Bin Kişiye Çalışma ve Oturma İzni Verecek

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 12:41

İspanya hükümeti, ülkede belgesiz yaşayan 500 binden fazla göçmene oturma ve çalışma izni verilmesini öngören dev bir süreci başlattı. Belirli tarihler arasında ülkeye giren ve suç kaydı olmayan göçmenler, Nisan ayından itibaren başvurularını yaparak yasal statü kazanabilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İspanya’daki azınlık hükümeti, ülkede yasal statüsü bulunmayan 500 bini aşkın göçmen için tarihi bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yeni kararnameye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden önce İspanya’ya giriş yapmış olan ve ülkede en az 5 aydır kesintisiz ikamet eden göçmenler, artık çalışma ve oturma izni alabilecek. Bu haktan yararlanmak isteyen kişilerin adli sicilinin temiz olması ve kamu güvenliği açısından bir risk oluşturmaması temel şartlar arasında yer alıyor.

Kayıt dışı yaşayan göçmenler için başvuru takvimi de netleşti. Hak sahipleri, 16 Nisan itibarıyla internet üzerinden, 20 Nisan’dan itibaren ise Sosyal Güvenlik kurumları, Postaneler ve Yabancılar Ofisleri aracılığıyla müracaatlarını gerçekleştirebilecek. Hükümet, başvuruların yoğunluğunu yönetebilmek amacıyla ilgili bakanlığa yeni personel takviyesi yapacağını duyururken, tüm işlemlerin tamamlanması için son tarihin 30 Haziran olduğu açıklandı.

Hükümetin bu hamlesi, siyasi kanatta "etik bir görev ve sosyal adalet" olarak nitelendiriliyor.

Göçten sorumlu Bakan Elma Saiz, kararı ülkenin hakları kısıtlayan değil, tanıyan bir yapıya kavuşması için atılmış en büyük adımlardan biri olarak tanımladı. Çin ziyareti sırasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez ise halihazırda toplumun bir parçası olan insanların gerçekliğinin tanındığını belirtti. Sanchez, göçmenlerin haklar kadar yükümlülüklere de sahip olacağını vurgulayarak, bu kararın ülkenin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeni düzenleme, belgeleri eksik olanlar için de çeşitli kolaylıklar içeriyor. Göçmenler, pasaport süreleri dolmuş olsa bile başvuru yapma hakkına sahip olacak. Kendi ülkelerinden sabıka kaydı belgesi almakta zorlananlar için ise İspanya hükümeti devreye girerek ilgili ülkelerden bu belgeleri talep edecek. Bu tür özel durumlarda sürecin üç aya kadar uzayabileceği belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın