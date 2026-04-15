Yıllar Sonra Yeniden Gündem Oldu: Zerrin Özer ve Sezen Aksu Küslüğünün Ardındaki “Gidemem” Şarkısının Hikayesi

Aynı çevrelerde büyüyen, birlikte yol alan bu iki efsane ismin küslüğü ise yıllarca çözülemeyen bir gizem olarak kalmıştı.

Bu kırgınlığın perde arkası, Zerrin Özer’in 2006 yılında yayımladığı “Bir Sarışın Küçük Kız” kitabıyla gün yüzüne çıkmıştı. Özer, kitapta Sezen Aksu’nun kendisi hakkında bir iddia ortaya attığını öne sürmüş, yaşanan olayın ardından çok sert bir kırılma yaşadıklarını anlatmıştı. Hatta o dönem kurduğu sözler, aralarındaki kırgınlığın ne kadar derin olduğunu gözler önüne sermişti.

Yıllar içinde yaptığı açıklamalarda da kırgınlığının sürdüğünü söyleyen Özer, buna rağmen Sezen Aksu’nun sanatına duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getirmişti. İkilinin birbirine duyduğu saygı hiçbir zaman tamamen yok olmamıştı.

Yıllar süren bu küslük, 2019 yılında Zerrin Özer’in katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla bambaşka bir boyuta taşındı. Özer, Sezen Aksu’yla konuşup geçmişi geride bıraktıklarını açıklarken, herkesi şaşırtan bir detayı da ilk kez paylaşmıştı.

Meğer Sezen Aksu’nun efsaneleşen şarkısı “Gidemem”, tam da bu küslüğün ardından yazılmıştı… Üstelik Aksu, bu şarkıyı Zerrin Özer için yazdığını yıllar sonra bizzat itiraf etmişti.