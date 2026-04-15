Yıllar Sonra Yeniden Gündem Oldu: Zerrin Özer ve Sezen Aksu Küslüğünün Ardındaki “Gidemem” Şarkısının Hikayesi

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2026 - 12:08

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren eski bir açıklama, Sezen Aksu’nun yıllar önce kurduğu cümleleri yeniden gündeme taşıdı. Ünlü sanatçının küslükler ve ilişkiler üzerine yaptığı bu samimi itiraf, sadece sözleriyle değil, efsaneleşen “Gidemem” şarkısının hikayesine ışık tutmasıyla da dikkat çekti.

Bir dönemin en yakın dostlarından olan Zerrin Özer ve Sezen Aksu, müzik kariyerlerinin başında adeta ayrılmaz bir ikiliydi.

Aynı çevrelerde büyüyen, birlikte yol alan bu iki efsane ismin küslüğü ise yıllarca çözülemeyen bir gizem olarak kalmıştı.

Bu kırgınlığın perde arkası, Zerrin Özer’in 2006 yılında yayımladığı “Bir Sarışın Küçük Kız” kitabıyla gün yüzüne çıkmıştı. Özer, kitapta Sezen Aksu’nun kendisi hakkında bir iddia ortaya attığını öne sürmüş, yaşanan olayın ardından çok sert bir kırılma yaşadıklarını anlatmıştı. Hatta o dönem kurduğu sözler, aralarındaki kırgınlığın ne kadar derin olduğunu gözler önüne sermişti.

Yıllar içinde yaptığı açıklamalarda da kırgınlığının sürdüğünü söyleyen Özer, buna rağmen Sezen Aksu’nun sanatına duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getirmişti. İkilinin birbirine duyduğu saygı hiçbir zaman tamamen yok olmamıştı.

Yıllar süren bu küslük, 2019 yılında Zerrin Özer’in katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla bambaşka bir boyuta taşındı. Özer, Sezen Aksu’yla konuşup geçmişi geride bıraktıklarını açıklarken, herkesi şaşırtan bir detayı da ilk kez paylaşmıştı.

Meğer Sezen Aksu’nun efsaneleşen şarkısı “Gidemem”, tam da bu küslüğün ardından yazılmıştı… Üstelik Aksu, bu şarkıyı Zerrin Özer için yazdığını yıllar sonra bizzat itiraf etmişti.

Zerrin Özer ve Sezen Aksu arasında yaşananların detaylardan bahsetmiştik:

Sezen Aksu'nun “Birini sonsuza kadar reddetmek gibi ilkel bir duygunun insan hayatından çıkması gerekiyor." sözleri "Gidemem" şarkısının hikayesini yeniden gündeme taşıdı.

Sezen Aksu’nun yıllar önce yaptığı bir açıklama, sosyal medyada yeniden dolaşıma girince dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı, “Birini sonsuza kadar reddetmek gibi ilkel bir duygunun insan hayatından çıkması gerekiyor. Ben kimseyle küsmüyorum, küsemem yani… Küstüğüm zaman huzur bulamıyorum. Kapısına gidip ‘barışalım mı’ diye yalvaracak duruma geliyorum” sözleriyle aslında hayata ve ilişkilere bakışını net bir şekilde ortaya koymuştu.

Sezen Aksu’nun aynı açıklamada “O şarkı da öyle çıktı. Ne kimse benden gitsin ne ben kimseden gideyim, değmez” ifadeleri efsaneleşen “Gidemem” şarkısının arkasındaki duyguyu bir kez daha gündeme taşıdı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
