Ebru Şallı'nın Fitliğinin Sırrı Ortaya Çıktı: Yurt Dışından Bavulla Getiriyormuş!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2026 - 09:41

Ebru Şallı, yıllardır formda kalmasıyla konuşulurken bu kez beslenme alışkanlıklarıyla gündeme geldi. Bambaşka Sohbetler programında yaptığı “bavulla ekmek getiriyorum” açıklaması sosyal medyada dikkat çekti.

Türkiye’de sağlıklı yaşam denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ebru Şallı, yıllardır hem fiziği hem de yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Pilatesle özdeşleşen, spor alışkanlıklarını adeta hayatının merkezine koyan Şallı, sadece ekranlarda değil sosyal medyada da bu disiplinli yaşam tarzını sık sık paylaşıyor.

Formunu korumak için düzenli spor yapan ve beslenmesine oldukça dikkat eden Şallı, aynı zamanda “vaktim yok” bahanesine de pek inanmayanlardan. Ev işi yaparken bile hareket etmeye devam ettiğini söyleyen ünlü isim, yıllardır süren fit görüntüsünün arkasında ciddi bir emek olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Ebru Şallı, bu kez spor değil, beslenmesine dair şaşırtıcı itiraflarıyla gündem oldu.

Günde 6 yumurta tükettiğini söyleyen Ebru Şallı, buna rağmen kilo kontrolünde en çok zorlandığı noktanın ekmek olduğunu dile getirdi. Türkiye’deki ekmeklerin kendisini şişirdiğini belirten ünlü isim, “İncecik bir insanım ama karnım bir anda kocaman oluyor” ifadelerini kullandı. Bambaşka Sohbetler programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Şallı, bu yüzden yurt dışı seyahatlerinden ekmek getirdiğini anlattı. Özellikle Barcelona’dan bavul dolusu ekmekle döndüğünü söyleyen Şallı, getirdiği ekmekleri buzlukta saklayıp daha sonra tükettiğini ifade etti.

“Ay çok yiyorum ya, günde 6 yumurta yiyorum. Ama ekmek benim ince çizgim. Türkiye’deki ekmekler beni şişiriyor. İncecik bir insanım ama karnım bir anda kocaman oluyor. O yüzden yurt dışı seyahatlerimden bavul dolusu ekmekle dönüyorum. Barcelona'dan bir bavul ekmek getirdim. Buzluğa atıp sonra onları yiyorum.”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
