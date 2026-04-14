Bir Vatandaşın Oyuncu Tolga Sarıtaş'a İnanılmaz Benzerliği Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.04.2026 - 14:53

Ekranların sevilen oyuncularından Tolga Sarıtaş, bu kez rol aldığı projelerle değil, sosyal medyada gündem olan ilginç bir benzerlikle konuşuluyor. Paylaşılan bir videoda bir vatandaşın Sarıtaş’a olan benzerliği dikkat çekerken, görüntüler kısa sürede X'te gündem oldu.

Ekranların sevilen oyuncularından Tolga Sarıtaş, yer aldığı projelerle uzun yıllardır adından söz ettirmeyi başarıyor.

Kariyerinde Söz dizisindeki Yavuz karakteriyle büyük çıkış yakalayan Sarıtaş, ardından Arıza ve Baba gibi yapımlarla başarısını pekiştirdi. Farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk gücünü ortaya koyan isim, televizyon dünyasının en istikrarlı oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Tolga Sarıtaş, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de gündeme geliyor. Zeynep Mayruk ile uzun süredir devam eden ilişkisini evlilikle taçlandıran oyuncu, bu birliktelikle magazin dünyasında da dikkat çekmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Sarıtaş, kısa süre önce oğlu Ali’yi kucağına alarak baba olma heyecanını yaşamıştı.

Tolga Sarıtaş bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada viral olan bir benzerlik videosuyla gündeme geldi.

Paylaşılan görüntülerde bir vatandaşın Sarıtaş’a olan benzerliği dikkat çekerken, özellikle yüz hatları ve mimikleri sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Kısa sürede X platformunda yayılan video gündeme oturdu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
