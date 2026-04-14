Uzun Süredir Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Zerrin Özer’in Son Hali Ortaya Çıktı

Zerrin Özer, 2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlanan sanatçı, artan kaygı bozukluğu nedeniyle bir süre Darülaceze bünyesindeki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

O dönemde yaptığı açıklamalarla da gündem olan Özer, hatta vasiyetini bile paylaşmış ve cenazesinde Janis Joplin’in “Little Girl Blue” şarkısının çalınmasını istediğini söylemişti.

Sağlık durumuyla ilgili son açıklamasında ise beyincikteki damar tıkanıklığına dikkat çeken sanatçı, bu durumun dengesini ciddi şekilde etkilediğini ifade etmişti.