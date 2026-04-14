Uzun Süredir Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Zerrin Özer’in Son Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.04.2026 - 11:35

Türk müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen usta sanatçı, bu kez uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Cansever için düzenlenen moral gecesinde görüntülenen Özer’in son hali ise dikkat çekti.

Şarkıları ve güçlü sesiyle hafızalara kazınan Zerrin Özer, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Zerrin Özer, 2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlanan sanatçı, artan kaygı bozukluğu nedeniyle bir süre Darülaceze bünyesindeki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

O dönemde yaptığı açıklamalarla da gündem olan Özer, hatta vasiyetini bile paylaşmış ve cenazesinde Janis Joplin’in “Little Girl Blue” şarkısının çalınmasını istediğini söylemişti.

Sağlık durumuyla ilgili son açıklamasında ise beyincikteki damar tıkanıklığına dikkat çeken sanatçı, bu durumun dengesini ciddi şekilde etkilediğini ifade etmişti.

Uzun süredir kameralardan uzak olan Zerrin Özer, son olarak şarkıcı Cansever için düzenlenen moral gecesinde görüntülendi.

Yürürken destek aldığı fark edilen sanatçı, sahneye ise oturarak çıktı. Burada yaptığı açıklamada sağlık durumuna da değinen Özer, “Beyincikte iki damar var; biri yüzde 70, diğeri yüzde 30 tıkalı. Dengemi etkiliyor, tek başıma yürüyemiyorum” sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
