Kürtçe Şarkı Söylediği İçin Boykot Edildiğini Belirten Seray Kaya'dan "Bizi Bölemezsiniz" Açıklaması

Kürtçe Şarkı Söylediği İçin Boykot Edildiğini Belirten Seray Kaya'dan "Bizi Bölemezsiniz" Açıklaması

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.04.2026 - 10:41

Kızılcık Şerbeti setinde Kürtçe şarkı söylediği gerekçesiyle boykot edildiğini söyleyen Seray Kaya, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Seray Kaya, son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olarak özellikle canlandırdığı karakterlerle adından söz ettirmeyi başardı.

Seray Kaya, son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olarak özellikle canlandırdığı karakterlerle adından söz ettirmeyi başardı.

Geniş kitleler tarafından ilk büyük çıkışını Kadın dizisindeki “Şirin” karakteriyle yapan Kaya, bu rolle uzun süre konuşulmuş, bu çıkışın ardından kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdüren oyuncu, Kuruluş Osman gibi büyük prodüksiyonlarda da yer alarak farklı türlerde kendini göstermeye devam etti. Son olarak ise Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı karakterle yeniden gündeme gelen Seray Kaya, performansıyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

Son dönemde sosyal medyada adı sıkça gündeme gelen Seray Kaya, yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Kürtçe şarkı dinlediği ve söylediği gerekçesiyle bir kesim tarafından boykot edildiğini ifade eden oyuncu açıklamada bulundu.

Seray Kaya'nın o paylaşımı:

Seray Kaya'nın o paylaşımı:

“Kürtçe şarkı dinliyorum ve söylüyorum diye bir kesim tarafından boykot ediliyormuşum. Bizi bölemezsiniz, ayıramazsınız. Vatanını seven hür bir kadın olarak birlikte var olmaya, güzel olan her şeye kucak açmaya devam edeceğim. Buyrun devam edebilirsiniz.” 🌹

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
