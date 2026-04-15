Aşkı O Gün Bulmuş! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı

Çiftin adı ilk kez 2022 yılında birlikte anılmaya başlamış, kısa süre içinde de ilişkilerini netleştirmişlerdi.

Aşklarını çok göz önünde yaşamamayı tercih eden ikili, uzun süre sessiz sedasız ilerledi. Bu sakin ama sağlam ilişki, 2024 yılında evlilikle taçlandı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, ilişkilerini 17 Eylül 2024’te İtalya’nın başkenti Roma’da resmileştirdi. Çift, gözlerden uzak kalmayı tercih ederek Roma Başkonsolosluğu’nda sade bir nikahla evlenmişti.

Evliliklerinin ardından bir süre sonra bebek haberi geldi. Çift, 2025 yılında oğulları Fikret’i kucaklarına aldı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, şimdilerde hem ilişkilerini hem de ebeveynlik süreçlerini mümkün olduğunca sade ve göz önünden uzak yaşamayı tercih ediyor.