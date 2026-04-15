Aşkı O Gün Bulmuş! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2026 - 08:57

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, gözlerden uzak ama bir o kadar da merak edilen ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. İlişkileri, evlilik kararları ve Fikret’in doğumu derken, bu kez Pınar Deniz’in yaptığı açıklama dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eşiyle tanıştığı o “kader anını” ilk kez bu kadar açık anlattı.

Ekranların sevilen yüzlerinden Pınar Deniz ile başarılı oyuncu Kaan Yıldırım’ın ilişkisi, magazin dünyasının en “gözlerden uzak ama merak edilen” aşklarından biri oldu.

Çiftin adı ilk kez 2022 yılında birlikte anılmaya başlamış, kısa süre içinde de ilişkilerini netleştirmişlerdi.

Aşklarını çok göz önünde yaşamamayı tercih eden ikili, uzun süre sessiz sedasız ilerledi. Bu sakin ama sağlam ilişki, 2024 yılında evlilikle taçlandı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, ilişkilerini 17 Eylül 2024’te İtalya’nın başkenti Roma’da resmileştirdi. Çift, gözlerden uzak kalmayı tercih ederek Roma Başkonsolosluğu’nda sade bir nikahla evlenmişti.

Evliliklerinin ardından bir süre sonra bebek haberi geldi. Çift, 2025 yılında oğulları Fikret’i kucaklarına aldı. 

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, şimdilerde hem ilişkilerini hem de ebeveynlik süreçlerini mümkün olduğunca sade ve göz önünden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Pınar Deniz’in katıldığı AB Talks programında anlattığı bir detay ise resmen “film sahnesi gibi” dedirtti.

Ünlü oyuncu, Kaan Yıldırım’la tanıştıkları günü Pınar Deniz şu sözlerle anlattı:

“Bir gün aile dizimine gittim. Bana ‘Sana şu an yapamam çünkü çok karışırsın’ dedi.

O gece bir arkadaşımın doğum gününe gittim, orada eşimle tanıştım.

Sevmek ve sevilmek istiyorum cümlesini kurduğum günün akşamında eşimle tanıştım.”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
