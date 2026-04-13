Tüm Çalışanlara 1000 Euro Prim Verilecek ve Akaryakıtta Vergi İndirimi Yapılacak!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.04.2026 - 14:57

Ortadoğu'daki gerilimin enerji piyasalarını sarsması üzerine harekete geçen Alman hükümeti, akaryakıtta vergi indirimine gidiyor. Başbakan Merz’in duyurduğu pakete göre benzin ve dizel fiyatları düşerken, çalışanlara bin euroya kadar vergisiz ödeme imkanı tanınacak.

Kaynak: DW

Reklam

Almanya hükümeti, küresel enerji krizinin vatandaşlar üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla akaryakıt fiyatlarında ciddi bir kesintiye gitme kararı aldı.

Başbakan Friedrich Merz tarafından kamuoyuna duyurulan yeni düzenlemeye göre, önümüzdeki iki ay boyunca benzin ve dizel yakıtların litre fiyatından alınan enerji vergisi yaklaşık 17 cent azaltılacak. Bölgesel çatışmaların tetiklediği fiyat artışlarına karşı kalkan oluşturmayı hedefleyen bu hamleyle, toplamda 1,6 milyar euroluk bir mali rahatlama sağlanması öngörülüyor. Başbakan Merz, bu vergi avantajının doğrudan pompa fiyatlarına yansıması konusunda petrol şirketlerine net bir çağrıda bulunarak sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

DW Türkçe'de yeralan habere göre; Ekonomik destek paketi sadece sürücülerle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda iş gücü piyasasını da doğrudan destekleyecek. Yeni düzenleme kapsamında işverenler, bu yıl içerisinde çalışanlarına bin euroya kadar nakdi yardım yapabilecek. Bu ödemelerin en büyük avantajı ise vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinden tamamen muaf tutulacak olması. 

Hükümet, bu teşviklerle alım gücünü korumayı hedeflerken, bütçede oluşacak vergi açığını ise tütün mamullerine yapılacak zamlarla kapatmayı planlıyor. Sigara ve benzeri ürünlere yönelik vergi artışının bu yılın sonlarına doğru yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Reklam
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Reklam
