Tüm Çalışanlara 1000 Euro Prim Verilecek ve Akaryakıtta Vergi İndirimi Yapılacak!

Başbakan Friedrich Merz tarafından kamuoyuna duyurulan yeni düzenlemeye göre, önümüzdeki iki ay boyunca benzin ve dizel yakıtların litre fiyatından alınan enerji vergisi yaklaşık 17 cent azaltılacak. Bölgesel çatışmaların tetiklediği fiyat artışlarına karşı kalkan oluşturmayı hedefleyen bu hamleyle, toplamda 1,6 milyar euroluk bir mali rahatlama sağlanması öngörülüyor. Başbakan Merz, bu vergi avantajının doğrudan pompa fiyatlarına yansıması konusunda petrol şirketlerine net bir çağrıda bulunarak sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Ekonomik destek paketi sadece sürücülerle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda iş gücü piyasasını da doğrudan destekleyecek. Yeni düzenleme kapsamında işverenler, bu yıl içerisinde çalışanlarına bin euroya kadar nakdi yardım yapabilecek. Bu ödemelerin en büyük avantajı ise vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinden tamamen muaf tutulacak olması.

Hükümet, bu teşviklerle alım gücünü korumayı hedeflerken, bütçede oluşacak vergi açığını ise tütün mamullerine yapılacak zamlarla kapatmayı planlıyor. Sigara ve benzeri ürünlere yönelik vergi artışının bu yılın sonlarına doğru yürürlüğe girmesi bekleniyor.