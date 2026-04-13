Haberler
Ekonomi
Bunu Yapan Büyük Kar Edecek! İslam Memiş, Altından Para Kazanmanın Yolunu Açıkladı

Bunu Yapan Büyük Kar Edecek! İslam Memiş, Altından Para Kazanmanın Yolunu Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.04.2026 - 14:28

ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmaması, küresel piyasalarda savaş fiyatlamasını geri getirdi. Petrol fiyatları hızla 100 dolar eşiğini aşarken, altın ve gümüş haftaya kayıpla başladı. Finans analisti İslam Memiş, yıl sonuna kadar sürecek manipülasyon dönemine karşı yatırımcıları uyararak, kazançlı çıkmanın tek yolunun uzun vadeli strateji olduğunu açıkladı.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeni bir belirsizlik dalgasına sürüklendi.

Ateşkes umutlarının boşa çıkmasıyla birlikte enerji maliyetleri fırlarken, değerli metaller üzerinde satış baskısı oluştu. Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları yüzde 8’e yakın değer kazanarak 106 dolar seviyelerini test etti. Piyasalardaki bu sert hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurguladı.

İslam Memiş, piyasaların tamamen savaş ve abluka psikolojisine büründüğünü belirterek, kısa vadeli kâr beklentisiyle hareket edenlerin hayal kırıklığına uğrayabileceğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin diğer tüm yatırım araçlarını baskıladığını ifade eden Memiş, ons altın için teknik seviyeleri paylaştı. Şu anki tabloda altının ons fiyatının 4 bin 730 dolar civarında dengelenmeye çalıştığını kaydeden uzman isim, aşağıda 4 bin 650 doların güçlü bir destek, yukarıda ise 4 bin 900 doların aşılması zor bir direnç olduğunu hatırlattı. Bu geniş bant aralığındaki dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini öngören Memiş, piyasa yapıcıların manipülasyon sürecini bilerek uzatacağını savundu.

Yatırımcıların bu kaotik ortamda nasıl bir yol izlemesi gerektiğine de açıklık getiren Memiş, 'paradan para kazanma' döneminin kapandığını ifade etti. Ocak ayından bu yana süregelen risklerin yıl sonuna kadar masada kalacağını belirten uzman, kısa süreli düşüşlerin aslında uzun vadeli birer birikim fırsatı olduğunu dile getirdi. Özellikle altın ve gümüş tarafındaki geri çekilmelerin, yılı kârla kapatmak isteyen sabırlı yatırımcılar için stratejik bir kapı açtığını söyledi. Döviz kurlarının bu yıl değerli metallerin performansının gerisinde kalabileceğine dikkat çeken Memiş, tek kurtuluş yolunun günlük hareketlere kapılmadan uzun vadeli planlama yapmak olduğunun altını çizdi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
