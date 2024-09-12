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Trenden Sarkan Genç Kadın Kafasını Direğe Çarptı: Kameraya Kaydeden Arkadaşı Ne Yapacağını Şaşırdı

Trenden Sarkan Genç Kadın Kafasını Direğe Çarptı: Kameraya Kaydeden Arkadaşı Ne Yapacağını Şaşırdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 17:33

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Yurt dışında kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir genç kadın, hareket halindeki trenden sarkarak fotoğraf çeken arkadaşına poz vermek istedi. Bu sırada kafasını tabelaya çarpan kadın, korkuluklara güçlükle tutundu. O anlar arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yabancı bir ülkede çekildiği iddia edilen görüntülerde, poz vermek için trenden sarkan genç bir kadın kafasını tabelaya çarptı.

Yabancı bir ülkede çekildiği iddia edilen görüntülerde, poz vermek için trenden sarkan genç bir kadın kafasını tabelaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sersemleyen genç kadının korkuluklara güçlükle tutunduğu görüldü. Arkadaşının o halini gören kameraman ne yapacağını bilemezken, yaralanan genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle sersemleyen genç kadının korkuluklara güçlükle tutunduğu görüldü. Arkadaşının o halini gören kameraman ne yapacağını bilemezken, yaralanan genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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arif ışık

Doğal seleksiyon

maestro__maestro

İzlerken içim sızladı, bir reel videosu çekicem diye vallahi yapmayın çok yazık :(

volkanmawi

Ruh direğe yapısıpkaldı beden hala olayın şokunda bırakmıyor korkulukları😂