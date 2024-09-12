Trenden Sarkan Genç Kadın Kafasını Direğe Çarptı: Kameraya Kaydeden Arkadaşı Ne Yapacağını Şaşırdı

Yurt dışında kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir genç kadın, hareket halindeki trenden sarkarak fotoğraf çeken arkadaşına poz vermek istedi. Bu sırada kafasını tabelaya çarpan kadın, korkuluklara güçlükle tutundu. O anlar arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yabancı bir ülkede çekildiği iddia edilen görüntülerde, poz vermek için trenden sarkan genç bir kadın kafasını tabelaya çarptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çarpmanın etkisiyle sersemleyen genç kadının korkuluklara güçlükle tutunduğu görüldü. Arkadaşının o halini gören kameraman ne yapacağını bilemezken, yaralanan genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Doğal seleksiyon
İzlerken içim sızladı, bir reel videosu çekicem diye vallahi yapmayın çok yazık :(
Ruh direğe yapısıpkaldı beden hala olayın şokunda bırakmıyor korkulukları😂