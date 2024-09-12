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İstanbul'da Bir Vatandaş Çok Yakınında 2 Cami Bulunmasına Rağmen Sokakta Yağmur Altında Namaz Kıldı

İstanbul'da Bir Vatandaş Çok Yakınında 2 Cami Bulunmasına Rağmen Sokakta Yağmur Altında Namaz Kıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 16:06

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Günümüzde, sokaklarda namaz kılma eylemiyle sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu durum, toplumun farklı kesimlerinde çeşitli tepkilere neden oluyor ve birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. İstanbul'da yine aynı bir görüntü kaydedildi.

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Bir vatandaş yağmur altında namaz kılarken iki kişi de ellerinde kartonla namaz kılan kişinin ıslanmasını engellemeye çalıştı.

Bir vatandaş yağmur altında namaz kılarken iki kişi de ellerinde kartonla namaz kılan kişinin ıslanmasını engellemeye çalıştı.

Görüntüleri paylaşan kişi vatandaşın namaz kıldığı noktanın 50 ve 90 metre ilerisinde 2 cami olduğunu belirtti.

Görüntüleri paylaşan kişi vatandaşın namaz kıldığı noktanın 50 ve 90 metre ilerisinde 2 cami olduğunu belirtti.

İşte o anlar;

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