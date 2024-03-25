Trafikte Tartışan İki Sürücü Oruçlu Olduklarını Hatırlayınca Kavgayı Bırakıp Sarılarak Olayı Tatlıya Bağladı

Ülkemizde trafikte yaşanan tartışmalar adeta bir gündelik olay haline geldi. Bu tür anlaşmazlıklar, ne yazık ki, pek çok kez hoş olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Her gün karşılaştığımız bu durumlar, sürücüler arasında gerginliği artırıyor ve trafik ortamını daha da karmaşık hale getiriyor.