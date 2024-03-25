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Trafikte Tartışan İki Sürücü Oruçlu Olduklarını Hatırlayınca Kavgayı Bırakıp Sarılarak Olayı Tatlıya Bağladı

Trafikte Tartışan İki Sürücü Oruçlu Olduklarını Hatırlayınca Kavgayı Bırakıp Sarılarak Olayı Tatlıya Bağladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 17:49

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Ülkemizde trafikte yaşanan tartışmalar adeta bir gündelik olay haline geldi. Bu tür anlaşmazlıklar, ne yazık ki, pek çok kez hoş olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Her gün karşılaştığımız bu durumlar, sürücüler arasında gerginliği artırıyor ve trafik ortamını daha da karmaşık hale getiriyor.

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Koceeli'nde trafikte yaşanan tartışma ilginç bir biçimde tarafların birbirlerine sarılmasıyla bitti.

Koceeli'nde trafikte yaşanan tartışma ilginç bir biçimde tarafların birbirlerine sarılmasıyla bitti.

Tam kavga edecekken oruçlu olduklarını hatırlayan ikili olayı kısa sürede tatlıya bağlandı.

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"O an kalbime bir dokunuş oldu." diyen motor sürücüsü, yaşananların detaylarını da anlattı.

"O an kalbime bir dokunuş oldu." diyen motor sürücüsü, yaşananların detaylarını da anlattı.

İşte o anlar;

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