Trafik Kavgası Sınıra Taştı! Türk Şoförler Bulgaristan Sınırında Tekme Tokat Birbirine Girdi

Bulgaristan'da bulunan sınır kapısında iki Türk TIR şoförünün yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine giren şoförleri Bulgar polisi güçlükle ayırdı. O anlar TIR'da bulunan araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: Ekol TV
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Ülkemizde hemen hemen her gün şahit olduğumuz trafik kavgası bu sefer Bulgaristan sınırına taştı. İki TIR şöförü arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
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Tekme tokat birbirine giren iki TIR şoförünü, Bulgar polisi güçlükle ayırdı. O anlar TIR'da bulunan kameralara yansıdı. İşte o görüntüler; 🎥
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