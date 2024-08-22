Trafik Kavgası Sınıra Taştı! Türk Şoförler Bulgaristan Sınırında Tekme Tokat Birbirine Girdi

Türk Filmlerinin Çok Depresif Olduğunu Söyleyen Yayıncı İsyan Etti: 'Terapi İçin Para Ödemem Gerekiyor'

Eurovision 2024'te Sahneye Çıkan Sertab Erener: "İsrail'i Kınıyorum, Sonuna Kadar da Karşı Olacağım"

Bolu'da Bir Kadın İddiaya Göre Husumetli Olduğu Ailenin Çocuğuna Araba ile Çarptı