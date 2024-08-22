Hayatın Zorluğuna Şarkıyla Sitem Eden Kadın Hepimizin Duygularını Dile Getirdi

@cestmoimarcy adlı TikTok kullanıcısı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımıyla viral oldu. Genç kadın adeta günümüzün özetini çıkarmıştı. Gelin nelerden bahsetmiş birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizce de hayat küçükken hayal ettiğimize kıyasla apayrı bir çizgide gitmiyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte genç kadın da büyüdükçe fark edilen hayatın zorluklarını, işsizliği, parasızlığı bunlarla birlikte bonus olarak gelen anksiyeteyi ve dahasını anlatıyordu.
Buyrunuz detaylar👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın