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Hayatın Zorluğuna Şarkıyla Sitem Eden Kadın Hepimizin Duygularını Dile Getirdi

Hayatın Zorluğuna Şarkıyla Sitem Eden Kadın Hepimizin Duygularını Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 17:03

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@cestmoimarcy adlı TikTok kullanıcısı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımıyla viral oldu. Genç kadın adeta günümüzün özetini çıkarmıştı. Gelin nelerden bahsetmiş birlikte bakalım.

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Sizce de hayat küçükken hayal ettiğimize kıyasla apayrı bir çizgide gitmiyor mu?

Sizce de hayat küçükken hayal ettiğimize kıyasla apayrı bir çizgide gitmiyor mu?

İşte genç kadın da büyüdükçe fark edilen hayatın zorluklarını, işsizliği, parasızlığı bunlarla birlikte bonus olarak gelen anksiyeteyi ve dahasını anlatıyordu.

İşte genç kadın da büyüdükçe fark edilen hayatın zorluklarını, işsizliği, parasızlığı bunlarla birlikte bonus olarak gelen anksiyeteyi ve dahasını anlatıyordu.

Buyrunuz detaylar👇

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