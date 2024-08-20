Gerçekliğiyle Şaşırtan 265 Euro Değerindeki Yüz Maskesi

265 Euro’ya satılan bir yüz maskesi son derece gerçekçi olmasıyla akıl tutulması yaşattı. Maske takıldıktan sonra yakanızı kapatacak bir şey giydiğiniz anda gerçek yüzden ayırt etmek epey zor görünüyordu.
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265 Euro değerindekini maskeyi deneyen kişi hem önden hem yandan nasıl durduğunu gösterdi.
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Her iki şekilde de oldukça gerçekçi duruyordu. Peki ya siz bu maske hakkında ne düşünüyorsunuz?
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