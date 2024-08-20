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Dilan Polat Güzellik Salonu Çalışanları Tahliyeyi Meşalelerle Kutladı: “Bak Nasıl Geldi Enerji”

Dilan Polat Güzellik Salonu Çalışanları Tahliyeyi Meşalelerle Kutladı: “Bak Nasıl Geldi Enerji”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 23:44

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Geçtiğimiz gün kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat’ın tahliyesi gerçekleşti. Tahliye edilmesiyle birlikte Dilan Polat yeniden gündeme geldi. Güzellik salonu şubeleri olan Dilan Polat için Konya şubesinden tahliye haberine sevinç paylaşımı yapıldı.

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Güzellik salonu çalışanları balonlar, meşaleler ve Dilan Polat’ın ‘Enercii’ şarkısıyla kutlama yaptı.

Güzellik salonu çalışanları balonlar, meşaleler ve Dilan Polat’ın ‘Enercii’ şarkısıyla kutlama yaptı.

“Bak nasıl geldi enerji” diyen çalışanların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

“Bak nasıl geldi enerji” diyen çalışanların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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