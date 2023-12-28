Tourette Sendromu Sebebiyle Zorluk Yaşayan Arkadaşlarına Ders Boyunca Destek Olan Gençler Takdir Topladı

Dur Durak Bilmeyen Şırdancı Mehmet Bu Sefer de Suyun Altında Şırdan Yiyince "Bu Kadarına Pes" Dedirtti

Fransa'da Çektiği Videoya Orada Yaşayan Türklerden Gelen Yorumlar Karşısında Şok Olan Kadın İsyan Etti

Türkiye'de İlk Kez Fasıla Giden Bir Koreli Ülkemize Bir Kere Daha Hayran Oldu: "Siz Eğlenmeyi Biliyorsunuz"