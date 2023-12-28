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Tourette Sendromu Sebebiyle Zorluk Yaşayan Arkadaşlarına Ders Boyunca Destek Olan Gençler Takdir Topladı

Tourette Sendromu Sebebiyle Zorluk Yaşayan Arkadaşlarına Ders Boyunca Destek Olan Gençler Takdir Topladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 14:09 Son Güncelleme: 28.12.2023 - 15:22

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Tourette Sendromu, kişinin kontrolü dışında beliren ani, bedensel veya sesli tiklerin sıklıkla yaşandığı, nörolojik bir hastalık. Bu rahatsızlık, bireylerin sosyal ve kişisel yaşamlarında çeşitli zorluklar yaşamasına sebep olabiliyor.

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Tourette Sendromu'ndan mustarip bir kadın, derste kontrol edemediği tikler yaşamaya ve nefesini tutmaya başladı.

Tourette Sendromu'ndan mustarip bir kadın, derste kontrol edemediği tikler yaşamaya ve nefesini tutmaya başladı.

O anlarda kontrollü bir şekilde, kadını rahatsız etmeden ona destek olan arkadaşları takdir topladı.

O anlarda kontrollü bir şekilde, kadını rahatsız etmeden ona destek olan arkadaşları takdir topladı.

İşte o anlar;

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Mehmet UĞUR

Bu ülkede olsa deli veya cin girmiş diye yaftalarlardı.

Maximilian Wagner

Gerçekten de öyle valla

Mirliva RA

Bizim liseli kızlar da yerde birbirlerini tekmeliyolar. Arkadaş görün arkadaş.