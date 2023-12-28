Tourette Sendromu Sebebiyle Zorluk Yaşayan Arkadaşlarına Ders Boyunca Destek Olan Gençler Takdir Topladı

Tourette Sendromu, kişinin kontrolü dışında beliren ani, bedensel veya sesli tiklerin sıklıkla yaşandığı, nörolojik bir hastalık. Bu rahatsızlık, bireylerin sosyal ve kişisel yaşamlarında çeşitli zorluklar yaşamasına sebep olabiliyor.
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Tourette Sendromu'ndan mustarip bir kadın, derste kontrol edemediği tikler yaşamaya ve nefesini tutmaya başladı.
O anlarda kontrollü bir şekilde, kadını rahatsız etmeden ona destek olan arkadaşları takdir topladı.
İşte o anlar;
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Bu ülkede olsa deli veya cin girmiş diye yaftalarlardı.
Gerçekten de öyle valla
Bizim liseli kızlar da yerde birbirlerini tekmeliyolar. Arkadaş görün arkadaş.