Torununun Kabanını Giyerek Verdiği Pozla Viral Olan Dede, Yeni Kabanına Kavuştu!

'@sulenursa' ismiyle Twitter'da paylaşımlar yapan bir genç, yeni satın aldığı kabanı ile ilgili yaptığı paylaşımla viral olmuştu.
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Şulenur o paylaşımında annesine kargonun gelip gelmediğini sorarken annesi de, 'Kumaşı çok güzel ama modeli bence dedene daha güzel olur' demişti.
Ki öyle de olmuştu... O dede denediği kaban ile poz vererek sosyal medyada viral olmuştu.
Şulenur da yaptığı paylaşımda, "Anneler hep haklıdır mecbur dedeme de alacağız" demişti ki o dede yeni kabanına kavuştu.
Dedenin yeni kabanıyla poz verdiği anlar da sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar: 👇
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