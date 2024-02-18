Görüş Bildir
Haberler
Video
Torununun Kabanını Giyerek Verdiği Pozla Viral Olan Dede, Yeni Kabanına Kavuştu!

Torununun Kabanını Giyerek Verdiği Pozla Viral Olan Dede, Yeni Kabanına Kavuştu!

Arya
Arya - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 19:11

İçerik Devam Ediyor

'@sulenursa' ismiyle Twitter'da paylaşımlar yapan bir genç, yeni satın aldığı kabanı ile ilgili yaptığı paylaşımla viral olmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şulenur o paylaşımında annesine kargonun gelip gelmediğini sorarken annesi de, 'Kumaşı çok güzel ama modeli bence dedene daha güzel olur' demişti.

Şulenur o paylaşımında annesine kargonun gelip gelmediğini sorarken annesi de, 'Kumaşı çok güzel ama modeli bence dedene daha güzel olur' demişti.

Ki öyle de olmuştu... O dede denediği kaban ile poz vererek sosyal medyada viral olmuştu.

Ki öyle de olmuştu... O dede denediği kaban ile poz vererek sosyal medyada viral olmuştu.

Şulenur da yaptığı paylaşımda, "Anneler hep haklıdır mecbur dedeme de alacağız" demişti ki o dede yeni kabanına kavuştu.

Şulenur da yaptığı paylaşımda, "Anneler hep haklıdır mecbur dedeme de alacağız" demişti ki o dede yeni kabanına kavuştu.

Dedenin yeni kabanıyla poz verdiği anlar da sosyal medyada viral oldu.

Dedenin yeni kabanıyla poz verdiği anlar da sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?