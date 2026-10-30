ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 31 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 31 Ekim - 3 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
PiranTech Buharlı Temizlik Makinesi CB 101A 4.499 TL
Braun Se 3202 Silk-Epil 3 Epilasyon Aleti Seti 1.999 TL
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