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ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 31 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 31 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.10.2026 - 16:41
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ŞOK 31 Ekim - 3 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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PiranTech Buharlı Temizlik Makinesi CB 101A 4.499 TL

PiranTech Buharlı Temizlik Makinesi CB 101A 4.499 TL

  • Kiwi 4040BLF Kablosuz Dik Süpürge 4.199 TL

  • Kiwi KK-3333 Cam Kettle 899 TL

  • Kiwi KSI-650 Buharlı Kırışık Giderici 1.199 TL

  • Kiwi KLR-1513 Tiftik Temizleyici 299 TL

  • Ledolet 9W Acil Durum Ampul 175 TL

  • Ledolet 9W Sensörlü Ampul 100 TL

  • Ledolet Sensörlü Duvar Lambası 175 TL

  • Sinbo Yağlı Radyatör Sfh-6936 1.899 TL

  • Sinbo Quartz Isıtıcı Sfh-3399 499 TL

Braun Se 3202 Silk-Epil 3 Epilasyon Aleti Seti 1.999 TL

Braun Se 3202 Silk-Epil 3 Epilasyon Aleti Seti 1.999 TL

  • Kiwi KTB-6021 Döner Başlıklı Diş Fırçası 499 TL

  • Kiwi 6816 N Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 399 TL

  • Evo Ayak Bakım Cihazı 250 TL

  • Kiwi KLM-9870 Fanlı ve Led Işıklı Ayna 599 TL

  • KHS-2041 Dijital Isı Göstergeli Saç Düzleştirici 750 TL

  • Aprilla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 499 TL

  • WeMara Retinol 500IU Titreşimli Göz Kremi 15+15 ml 599 TL

  • UV Jel Sticker Tırnak Seti 799 TL

  • Forever Ledli Cımbız 100 TL

  • Şarjlı Saç Düzleştirici Tarak 250 TL

  • Nescafe Classic Ekonomik Paket 200 g 279 TL

  • Elidor Şampuan Çeşitleri 500 ml / Saç Kremi 560 ml 139 TL

  • Arko Nem Krem Çeşitleri 250 ml 119 TL

  • Duru Duş Jeli Çeşitleri 650 ml 139 TL

  • Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 840 ml 139 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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