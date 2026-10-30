BİM'e 3 Katlı Kurutmalık Geliyor! 6 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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6 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM indirim kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1.990 TL
Dagi Pijama Takımı Kadın 799 TL
Ören Bayan Çift Kişilik Battaniye 200x220 cm 729 TL
Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti 3,5+7 L 1.450 TL
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