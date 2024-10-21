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Toprak Razgatlıoğlu, 2024 WSBK Sezonunu Şampiyonlukla Kapattı: "İstiklal Marşı’mızı Dinletmek Gurur Verici"

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 WSBK Sezonunu Şampiyonlukla Kapattı: "İstiklal Marşı’mızı Dinletmek Gurur Verici"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 21:42

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2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 12. ve son yarışı, İspanya’daki Circuito de Jerez Pisti’nde tamamlandı. Sezonu zirvede bitiren Toprak Razgatlıoğlu, Ducati'nin güçlü performansına rağmen kazandığı yarış sonrası mutluluğunu dile getirdi.

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Toprak Razgatlıoğlu, ülkemize 2. defa şampiyonluk getirmenin gurur verici olduğunu ve yaşadığı mutluluğu ifade etti.

Toprak Razgatlıoğlu, ülkemize 2. defa şampiyonluk getirmenin gurur verici olduğunu ve yaşadığı mutluluğu ifade etti.

2021 ve 2024 dünya şampiyonu 27 yaşındaki milli sporcu, "Birçok ülkede İstiklal Marşı’nı okuttuk, bu çok gurur verici. Bizleri izleyen ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." sözleriyle taraftarlarına teşekkür etti.

2021 ve 2024 dünya şampiyonu 27 yaşındaki milli sporcu, "Birçok ülkede İstiklal Marşı’nı okuttuk, bu çok gurur verici. Bizleri izleyen ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." sözleriyle taraftarlarına teşekkür etti.

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